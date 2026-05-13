Elecciones Andalucía

Así es Antonio Maíllo, el candidato de Por Andalucía que integra Sumar, Izquierda Unida y Podemos en las elecciones de Andalucía 2026

Maíllo representa una apuesta por la unidad de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE.

Qué se juega Andalucía en estas elecciones: de Feijóo a Pedro Sánchez

Así han cambiado los resultados electorales en Andalucía en las últimas décadas: así ha ido perdiendo fuerza el PSOE

El calendario de las elecciones de Andalucía 2026: del voto por correo a la elección de mesas electorales

Alicia Bernal

Madrid |

Antonio Maíllo presenta en Granada el programa electoral de Por Andalucía con más gasto en sanidad, vivienda y educación
Antonio Maíllo presenta en Granada el programa electoral de Por Andalucía con más gasto en sanidad, vivienda y educación | Europa Press

Antonio Maíllo Cañadas (Lucena, 2 de noviembre de 1966) es el encargado de encabezar una coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo de 2026, que integra por primera vez a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, junto a otras formaciones como Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde y Alternativa Republicana.

Maíllo representa una apuesta por la unidad de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE, algo inédito en Andalucía. Su objetivo es movilizar al electorado de izquierdas y evitar la fragmentación del voto que en 2022 impidió sumar más de 5 escaños.

Perfil biográfico

Antonio Maillo, hijo de un guarnicionero y una panadera, es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y ejerce como profesor de Latín en educación secundaria pública desde 1990.

Es militante del partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida desde 1986. A finales de 2015 le detectaron un cáncer de estómago que le obligó a dejar la política activa en 2019.

Trayectoria y política

Su carrera política comenzó como concejal por Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda (1991-1995) y después en Aracena (2003-2011), compatibilizando siempre la docencia con su actividad política.

Dentro de la Junta de Andalucía, ha ostentado el cargo de director general de la Administración Local (2012-2013) durante el pacto de gobierno PSOE-IU, bajo los presidentes Griñán y Susana Díaz. Y posteriormente fue diputado por Sevilla de 2015 a 2019 como portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA y, posteriormente, de Adelante Andalucía

Dentro de su partido, ha sido coordinador de IULV-CA (2013-2019), siendo elegido con el 83% de los votos, el mayor respaldo histórico; y actualmente es coordinador federal de IU desde 2024, relevando a Alberto Garzón al frente del partido.

Perfil político y estilo

Maíllo se caracteriza por un discurso de "alegría revolucionaria", intentando romper con la imagen "gris y mosqueada" tradicional de la izquierda.

Cuenta con un perfil más orgánico y de cuadro de partido, que mediático; y se caracteriza por un estilo político con mucha cercanía a la militancia y a los movimientos sociales.

Dentro de IU es un firme defensor de la confluencia con el PSOE: "Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestro compromiso", expresaba el candidato.

Expectativas electorales

Las encuestas otorgan a Por Andalucía entre el 6,9% y el 7,8% de los votos, lo que le permitiría mantener o mejorar sus 5 escaños. El resultado de esta confluencia se considera una prueba piloto para las elecciones generales de 2027, donde se espera repetir el modelo de unidad de izquierdas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer