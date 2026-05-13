Así es Antonio Maíllo, el candidato de Por Andalucía que integra Sumar, Izquierda Unida y Podemos en las elecciones de Andalucía 2026

Antonio Maíllo Cañadas (Lucena, 2 de noviembre de 1966) es el encargado de encabezar una coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo de 2026, que integra por primera vez a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, junto a otras formaciones como Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde y Alternativa Republicana.

Maíllo representa una apuesta por la unidad de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE, algo inédito en Andalucía. Su objetivo es movilizar al electorado de izquierdas y evitar la fragmentación del voto que en 2022 impidió sumar más de 5 escaños.

Perfil biográfico

Antonio Maillo, hijo de un guarnicionero y una panadera, es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y ejerce como profesor de Latín en educación secundaria pública desde 1990.

Es militante del partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida desde 1986. A finales de 2015 le detectaron un cáncer de estómago que le obligó a dejar la política activa en 2019.

Trayectoria y política

Su carrera política comenzó como concejal por Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda (1991-1995) y después en Aracena (2003-2011), compatibilizando siempre la docencia con su actividad política.

Dentro de la Junta de Andalucía, ha ostentado el cargo de director general de la Administración Local (2012-2013) durante el pacto de gobierno PSOE-IU, bajo los presidentes Griñán y Susana Díaz. Y posteriormente fue diputado por Sevilla de 2015 a 2019 como portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA y, posteriormente, de Adelante Andalucía

Dentro de su partido, ha sido coordinador de IULV-CA (2013-2019), siendo elegido con el 83% de los votos, el mayor respaldo histórico; y actualmente es coordinador federal de IU desde 2024, relevando a Alberto Garzón al frente del partido.

Perfil político y estilo

Maíllo se caracteriza por un discurso de "alegría revolucionaria", intentando romper con la imagen "gris y mosqueada" tradicional de la izquierda.

Cuenta con un perfil más orgánico y de cuadro de partido, que mediático; y se caracteriza por un estilo político con mucha cercanía a la militancia y a los movimientos sociales.

Dentro de IU es un firme defensor de la confluencia con el PSOE: "Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestro compromiso", expresaba el candidato.

Expectativas electorales

Las encuestas otorgan a Por Andalucía entre el 6,9% y el 7,8% de los votos, lo que le permitiría mantener o mejorar sus 5 escaños. El resultado de esta confluencia se considera una prueba piloto para las elecciones generales de 2027, donde se espera repetir el modelo de unidad de izquierdas.