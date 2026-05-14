Las cuatro claves del programa electoral del PP en las elecciones de Andalucía 2026: medidas en vivienda, rebajas fiscales, sanidad y educación

El Partido Popular andaluz ha diseñado un programa electoral de cara al 17 de mayo que pivota sobre cuatro grandes ejes, con un énfasis especial en continuar con la senda de rebajas fiscales y aumentar la oferta de vivienda a través de medidas de mercado, bajo el lema de garantizar la "estabilidad" frente a los riesgos de la "ideología" .

A continuación, repasamos las claves del programa de Juanma Moreno Bonilla, estructurado en torno a los tres grandes bloques que marcan la campaña electoral.

Sanidad: inversión y modernización frente a la "gestión pasada"

La sanidad es el principal caballo de batalla de los comicios, puesto que tras el escándalo de los cribados es un tema muy significativo. Moreno basa su propuesta en defender su gestión y contrastarla con la etapa socialista. Su propuesta estrella es aprobar una Ley de Garantía Sanitaria que blinde el presupuesto y obligue a aumentar las plantillas de profesionales anualmente. Las principales propuestas que proponen en su programa electoral son:

Actualización de los criterios de identificación de puestos de difícil cobertura, incorporando medidas específicas que permitan mejorar su cobertura y estabilidad.

Continuar desarrollando un plan estratégico de infraestructuras sanitarias que permita culminar actuaciones ya iniciadas y planificar nuevas inversiones en hospitales, centros de salud y equipamientos.

Continuar reforzando la capacidad para el desarrollo y aplicación de tratamientos innovadores y de alta complejidad, impulsando la medicina personalizada y el acceso a terapias avanzadas.

Consolidar la sanidad digital como uno de los ejes estratégicos de modernización del sistema sanitario, avanzando hacia un modelo más accesible, más integrado y más útil tanto para profesionales como para los andaluces.

Vivienda: "construcción masiva" frente a la "solución ideológica"

Para el PP andaluz, el acceso a la vivienda es un "problemón brutal" cuya solución pasa por aumentar la oferta, no por intervenir el mercado:

Aumento del parque de vivienda protegida: aprobar la segunda fase del Plan Vive 2020-2030 con el objetivo de promover 20.000 nuevas viviendas protegidas, con 500 millones de euros.

Culminar la ejecución de 5.476 nuevas viviendas protegidas y a precios asequibles a través de los Fondos Next Generarion.

Impulsar la rehabilitación residencial y regeneración urbana, que beneficiará a 22.000 viviendas, para lo que se aportarán 367 millones de euros.

Ayudas para reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda y favorecer la emancipación de los jóvenes, que beneficiará a 66.000 personas con programas de ayuda al alquiler a jóvenes y familias, el pago de la vivienda en venta y el alquiler con opción a compra, para lo que se aportarán 330 millones de euros.

Desarrollar la Ley de Vivienda de Andalucía en materia de coordinación y lucha contra la ocupación.

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Impuestos y Economía: más rebajas fiscales como motor

La política fiscal es el buque insignia del gobierno de Moreno, que promete profundizar en las rebajas para seguir atrayendo inversión:

Continuar con bajadas en el IRPF, tanto generales como selectivas.

Volver a suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio cuando desaparezca el Impuesto a las Grandes Fortunas.

Eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99%.

Establecer en el IRPF incentivos fiscales por inversión en mejora de la eficiencia energética en viviendas y por la adquisición de ciertos vehículos no contaminantes.

Continuar una política presupuestaria comprometida con el cumplimiento de estabilidad y sostenibilidad financiera, reduciendo la deuda pública con relación al PIB de Andalucía.

Impulsar un programa de fortalecimiento de la inversión productiva con el objetivo de elevar su peso por encima del 20% del PIB autonómico en la legislatura, priorizando sectores industriales, tecnológicos y de alto valor añadido.

Facilitar el acceso a financiación alternativa y mercados de capitales, incluyendo ayudas específicas para procesos de incorporación empresarial, así como el desarrollo de fondos de capital riesgo.

Ampliar los programas de apoyo a la inversión y a la innovación en los diferentes Parques Científicos y Tecnológicos con los que cuenta la comunidad.

Extender el modelo de Andalucía TRADE como eje vertebrador de la política económica, reforzando su papel como ventanilla única empresarial y como instrumento clave de colaboración público-privada.

Educación: calidad, libertad y oportunidades

El modelo educativo del PP se basa en tres pilares: garantizar la libertad de elección de centro de las familias, reforzar la Formación Profesional y ampliar la educación gratuita en las primeras etapas. Repasamos sus principales propuestas:

Continuar garantizando una atención adaptada a las necesidades de cada alumno, apostando por una educación inclusiva que garantice la igualdad de oportunidades.

Finalizar la reducción de la ratio a 22 en la etapa de infantil y comenzar su implantación progresiva en primaria. Contabilizar como dos al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a la hora de reforzar las plantillas docentes de los centros, ofreciendo docentes adicionales a aquellos centros que más alumnado NEE escolarizan.

y comenzar su implantación progresiva en primaria. Contabilizar como dos al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a la hora de reforzar las plantillas docentes de los centros, ofreciendo docentes adicionales a aquellos centros que más alumnado NEE escolarizan. Iniciar de manera progresiva la extensión de los conciertos educativos, especialmente en educación especial y FP.

Convertir la FP Dual Andaluza en la principal herramienta estratégica de la economía andaluza y de los jóvenes para acceder a un mercado laboral competitivo.

Andaluza en la principal herramienta estratégica de la economía andaluza y de los jóvenes para acceder a un mercado laboral competitivo. Aumentar la financiación de las universidades públicas para mantener, al menos, el 1% del PIB de inversión universitaria. Revisión del modelo de financiación universitaria a partir de 2027.

Igualdad: libertad, respeto y familias

El PP aborda la igualdad desde un enfoque amplio, incluyendo la conciliación, la lucha contra la discriminación y un fuerte apoyo a las familias como núcleo central de la sociedad.

Sus propuestas más destacadas son:

Seguir trabajando en la mejora de la tramitación de los procedimientos administrativos de los títulos de familias numerosas así como para parejas de hecho.

Continuar impulsando los Premios Familias Andaluzas como medida de sensibilización sobre el valor de la familia y su papel esencial en la cohesión social.

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 y aprobar un nuevo Plan Estratégico con objeto de incorporar las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención.

y aprobar un nuevo Plan Estratégico con objeto de incorporar las directrices, los objetivos estratégicos y las líneas básicas de intervención. La Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad seguirá promoviendo y reconociendo a las empresa comprometidas con la igualdad.

Fomentar la financiación de programas dirigidos al asesoramiento, apoyo y acompañamiento de mujeres embarazadas de familias más vulnerables.

El PP andaluz presenta un programa electoral en el que defiende la continuidad de su mandato, con un énfasis especial en continuar con la senda de rebajas fiscales y aumentar la oferta de vivienda a través de medidas de mercado. Puedes consultar el programa electoral completo en la web oficial del partido.