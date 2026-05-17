Ya se actualizan los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en el municipio de Sevilla, una de las grandes claves de la noche electoral por su peso político, institucional y demográfico. A medida que avanza el escrutinio, puedes consultar aquí en directo el porcentaje de voto, el recuento y la evolución de los resultados oficiales en la capital andaluza.

Consulta en esta página quién gana las elecciones andaluzas en Sevilla municipio y cómo se distribuye el voto en una ciudad fundamental para interpretar el equilibrio entre bloques en el conjunto de la comunidad.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 39,16% Actualizado a las: 21:34 Andalucía

Sevilla

Sevilla DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 38,47 53.233 PSOE-A - 24,69 34.165 ADELANTE ANDALUCÍA - 14,25 19.717 VOX - 10,79 14.934 PorA - 6,56 9.080 SALF - 2,36 3.270 PACMA - 0,73 1.019 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,27 377 ANDALUCISTAS-PA - 0,19 266 FE de las JONS - 0,15 210 MUNDO+JUSTO - 0,11 162 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 158 PODER ANDALUZ - 0,09 126 PCPA - 0,07 106 PCTE - 0,06 91 NA - 0,05 74 Resumen del escrutinio: Participación: 66,73% +2.2 % Votos contabilizados: 139.417 39,16% Abstenciones: 69.482 33,26% Votos en blanco: 1.354 0,97% Votos nulos: 1.075 0,77%

Candidatos a las elecciones de Andalucía 2026

Las elecciones andaluzas de 2026 se celebran en un contexto político de alta relevancia nacional, marcado por la entrada de María Jesús Montero como candidata del PSOE, tras su salida del Gobierno central, en un movimiento que refuerza el peso político de estos comicios. El PP andaluz de Juanma Moreno afronta esta cita con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, poniendo el foco en la gestión de los últimos años, la estabilidad institucional y la consolidación de su mayoría.

Vox vuelve a situarse como un actor clave en el tablero andaluz, con aspiraciones de mantener o ampliar su representación y condicionar posibles mayorías de gobierno. Mientras tanto, las formaciones a la izquierda del PSOE y los partidos de ámbito autonómico intentan reforzar su presencia en el Parlamento andaluz, en un contexto en el que cada escaño puede resultar decisivo para la gobernabilidad.

La mayoría absoluta en Andalucía

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

El municipio de Sevilla forma parte de una provincia que reparte 18 escaños, la cifra más alta de toda Andalucía, por lo que su comportamiento electoral es determinante para entender el resultado final y las posibles mayorías de gobierno.

El sistema electoral se basa en circunscripciones provinciales y en la aplicación de la Ley d’Hondt, de modo que el voto en una gran capital como Sevilla puede marcar el tono político de toda la provincia durante la noche electoral.

Resultados de las elecciones de Andalucía 2022

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP logró una amplia mayoría absoluta en Andalucía con 58 escaños, un resultado que le permitió gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE se situó como segunda fuerza con 30 diputados, mientras que Vox obtuvo 14 escaños y se consolidó como tercera fuerza política en la comunidad.

Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el arco parlamentario con una representación más reducida, en un Parlamento marcado por el claro dominio del bloque de centro derecha.