Artemis II supera la mitad del trayecto a la Luna y la NASA confirma que la trayectoria es correcta

La misión Artemis II ya ha superado la mitad del trayecto hacia la Luna y continúa en su trayectoria precisa hacia el sobrevuelo, que está previsto para el próximo lunes. Los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Johnson Space Center de Houston han decidido cancelar la primera maniobra de corrección de la trayectoria de salida porque va por la ruta adecuada.

Según ha informado la NASA en el blog oficial de la misión, esa maniobra era la primera de las tres correcciones de trayectoria previstas en el cronograma para ajustar con precisión la velocidad y la trayectoria de la nave, aunque cualquier cambio que resulte necesario podrá incorporarse en una corrección posterior.

Después de cancelar esta trayectoria, la tripulación ha empezado a reparar la cabina para el periodo de observación lunar previsto para el 6 de abril, en una jornada en la que también ha realizado ejercicio físico, ha practicado procedimientos de respuesta médica y ha puesto a prueba el sistema de comunicaciones de emergencia de la nave en el espacio profundo.

Imagen de la Tierra compartida por la tripulación de Artemis | Reuters / NASA

Así las cosas, Christina Koch ha indicado que en estos momentos pueden ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. "Una vista preciosa", ha asegurado. A la hora del despertar, la nave y sus cuatro ocupantes se encontraban a unas 99.900 millas de la Tierra y se aproximaban a la Luna a 161.750 millas.

Una jornada de mucho trabajo

A lo largo de la jornada, los tripulantes van a practicar cómo acondicionar la cabina para las observaciones lunares, lo que incluía guardar equipos, preparar cámaras y ensayar los movimientos en microgravedad dentro de un espacio que la NASA compara con el tamaño de dos monovolúmenes y acondicionar las cámaras de mano para el sobrevuelo.

También van a realizar una demostración de reanimación cardiopulmonar (RCP) y respuesta ante atragantamientos para evaluar los procedimientos médicos de emergencia a bordo, mientras que Koch tenía previsto probar el sistema de comunicaciones de emergencia de la Orión en la Deep Space Network.

Se espera que se hagan un selfie con la Luna

En la última conferencia de prensa ofrecida por Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA se desveló que el estado de los astronautas es bueno y que se encuentran "realmente entusiasmados" de estar allí. "Tienen un gran espíritu", ha añadido.

En este tiempo de misión, los astronautas compartieron dos imágenes de la Tierra y se espera que se hagan un 'selfie' a lo largo del día. Por el momento, ha superado el umbral de los 160.000 kilómetros de la Tierra y han establecido contacto con las dos estaciones terrestres ubicadas en Estados Unidos.