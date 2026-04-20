El asombroso vídeo de la Tierra desapareciendo tras la Luna que fue grabado desde el iPhone del comandante de la misión Artemis

"Solo una oportunidad en esta vida", así definía Reid Wiseman el vídeo que ha compartido en su cuenta oficial de Twitter. Desde la nave Orión, durante la misión Artemis II, el astronauta logró capturar un momento único que no ha tardado en hacerse viral. Y lo hizo con su móvil, un iPhone desde el espacio que captó una de las imágenes más impresionantes que deja la misión de la NASA.

Se trata de la puesta de la Tierra detrás de la Luna. Desde la cara oculta de nuestro satélite, el iPhone de Wiseman se convirtió en testigo único, junto a los astronautas, de cómo nuestro planeta desaparecía en apenas unos instantes tras la Luna. A lo lejos, poco quedaba de ese pequeño círculo en el que todos vivimos.

"Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un vídeo con el móvil de la puesta de la Tierra", asegura Reid Wiseman, que añade que se escucha de fondo el obturador de la Nikon que porta Christina Koch, otra de las astronautas designadas para la misión: "Christina está disparando ráfagas de 3 tomas y capturando esas excepcionales fotos de la puesta de la Tierra a través de la lente de 400mm".

Al otro lado, Victor Glover y Jeremy Hansen observan el momento inédito, aunque Wiseman desvela que apenas podía ver la Luna desde la ventana de la escotilla de acoplamiento. "El iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista. Esto está sin editar ni recortar, con un zoom de 8x, que es bastante comparable a la vista del ojo humano. Disfruten", zanja el mensaje de Wiseman en redes sociales.

Artemis II, éxito rotundo: "Queríamos intentar hacer algo que uniera al mundo"

Los astronautas de Artemis II de la NASA, la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo, destacaron que están impactados por las muestras de apoyo que han recibido a su regreso a la Tierra y que han cumplido su deseo de "intentar hacer algo que uniera al mundo".

"Cuando volvimos a casa, nos quedamos impactados por la efusión global de apoyo, por ese sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia esta misión", dijo Reid Wiseman, en una conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas). "Creo que al principio eso era lo que los cuatro queríamos. Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo", agregó rodeado por sus tres compañeros de viaje espacial.

Los cuatro tripulantes de Artemis II -Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA)- rememoraron las partes más destacadas de su expedición, que los convirtió en los primeros humanos desde 1972 en orbitar la Luna. Aunque varios de ellos admitieron que todavía tienen dificultades para procesar lo que vivieron en los diez días de misión, que amerizó el pasado viernes en el océano Pacífico.

El reto de las próximas misiones de Artemis

Artemis II tuvo el objetivo de impulsar las próximas misiones del Programa Artemis, que busca alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna. "Es importante que agotemos estos procesos, porque todavía estamos haciendo cambios y aprendiendo formas en las que vamos a dar soporte a las misiones de 30 y 45 días de Artemis III, IV y V", expuso Wiseman.

Uno de los principales desafíos de la misión fue la fiabilidad del escudo térmico, una pieza clave para el reingreso en la atmósfera terrestre que sufrió daños por encima de lo esperado durante Artemis I, pero que los astronautas dijeron que se solventó en esta ocasión. Los expertos "descubrieron qué era lo que andaba mal (...). Fue un viaje muy suave", concluyó Wiseman.