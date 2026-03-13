Roberto Brasero advierte del giro térmico para el sábado con desplome del termómetro en toda España

La tregua primaveral tiene las horas contadas. Roberto Brasero ha avisado de que, tras varios días con temperaturas suaves en buena parte del país, el sábado llegará un cambio brusco de tiempo con una bajada acusada de los termómetros, regreso del frío y nuevas lluvias.

El frente comenzará a notarse este viernes por Galicia y el Cantábrico, donde aumentará la nubosidad y llegarán precipitaciones acompañadas de viento intenso y fuerte oleaje en la costa. También se esperan nevadas en la Cordillera Cantábrica y en otras zonas del noroeste. En el resto de la Península, sin embargo, el sol todavía aguantará una jornada más y las temperaturas apenas variarán, salvo en Galicia y el oeste de Castilla y León.

Zarpazo frío para el sábado

Pero el sábado el panorama cambiará de forma generalizada. La entrada de un frente atlántico, seguido de aire polar, provocará un desplome térmico que en algunas zonas será de hasta nueve grados en apenas unas horas. En amplias áreas del centro y norte peninsular la caída superará los cinco grados.

Las lluvias afectarán principalmente a la mitad norte, donde serán más persistentes en el Cantábrico. No se descartan tormentas en puntos de Cataluña y Baleares, mientras que en el este y centro peninsular las precipitaciones serán más débiles. En el sur y en Canarias la probabilidad de lluvia será menor.

El descenso térmico traerá además la vuelta de la nieve a las montañas del norte, con una cota que podría situarse en torno a los 900 metros. El domingo las precipitaciones tenderán a remitir, aunque podrían mantenerse en el Cantábrico oriental y el Pirineo, mientras que por el oeste comenzarán a recuperarse ligeramente las temperaturas.

Temperaturas por debajo de 15 ºC en el interior

Durante el sábado, los termómetros volverán a situarse por debajo de los 15 ºC en la mayor parte del interior peninsular. Solo Extremadura y Andalucía se mantendrán en muchos puntos por encima de ese umbral.

En Castilla-La Mancha, Madrid, Huesca, Zaragoza y la costa cantábrica las máximas rondarán los 10 ºC. En Castilla y León, La Rioja, Navarra y el País Vasco, en muchas zonas ni siquiera se alcanzará esa cifra.

Las temperaturas más suaves se registrarán en Canarias y en el suroeste y sureste peninsular. Sevilla y las costas de Huelva, Málaga, Almería, Murcia y Alicante se acercarán a los 20 ºC, quedando al margen del desplome térmico que marcará el fin de semana en el resto del país.

Según el balance estacional de la AEMET, el invierno ha sido muy cálido, con una temperatura media un grado por encima de lo habitual y el doble de precipitaciones de lo normal. Ahora, la primavera arranca recordando por unas horas el frío más propio de los meses invernales.