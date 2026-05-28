España vive un calor "propio de julio" y la AEMET avisa de un verano "con temperaturas por encima de lo normal"

Con el mes de junio a punto de entrar, el calor ya se ha instalado de manera ostensible en España, dejando altas temperaturas en muchos puntos de la península. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado este jueves en su predicción trimestral que para los meses de junio, julio y agosto se esperan "temperaturas por encima de lo normal" en todo el país, de manera más acusada en el norte y en el este peninsular y, sobre todo, en las islas Baleares.

Ya en este mes de mayo, los estragos del calor se han hecho notar. 36 personas han muerto por causas relacionadas con el actual episodio de calor que azota a España, unas cifras que ponen en evidencia la situación extrema que atraviesa el país.

Y es que en ciudades como Bilbao, Ourense o Sevilla los termómetros han llegado a marcar los 40 grados, dejando imágenes por la calle de ciudadanos con abanicos, paraguas y botellas de agua para hidratarse.

El calor afecta al norte de España

Las autoridades sanitarias cifran en 15 los fallecidos por este episodio térmico en el País Vasco, además de 13 en Asturias, cinco en Galicia y tres en Cantabria. Tales son las temperaturas que ya hay comunidades que están tomando medidas, entre ellas Asturias, que ha permitido a los colegios suspender las clases por el calor.

Trimestre estival con más calor de lo normal

En un acto con medios de comunicación celebrado hoy en la sede de ese organismo en Madrid para presentar un nuevo índice de peligro de incendios forestales, Francisco Javier Rodríguez Marcos, jefe de departamento de Producción Meteorológica de la Aemet, ha dado pinceladas de cuál será la predicción meteorológica para las próximas semanas y meses estivales, que estarán marcados por el calor.

El experto ha alertado de que las actuales "temperaturas veraniegas con entre 5 o 10 grados por encima de lo normal van a seguir". No obstante, el experto ha advertido que esto no significa que no puedan darse algunos "periodos de varios días o incluso más de una semana con alivios térmicos".

Por otro lado, Rodríguez Marcos ha recordado que el invierno -diciembre, enero y febrero- ha resultado este año muy cálido en la España peninsular y Baleares, siendo "el noveno más cálido de la serie histórica de 1961 y un invierno muy húmedo, el octavo más lluvioso desde 1961 y el tercero más lluvioso del actual siglo".