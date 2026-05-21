Roberto Brasero avisa de que llegan los primeros avisos por calor a España: "Es un cambio radical, nos metemos de lleno en el verano"

España vive un episodio de calor anómalo, con temperaturas más propias de verano que de finales de mayo. La subida repentina de las temperaturas se comenzará a notar sobre todo a partir de este mismo jueves, cuando llegan los primeros avisos por calor intenso.

"Vamos a notar el calor ya hoy en España. Vienen días de temperaturas muy elevadas. Este jueves, las comunidades del cantábrico incluso, con 32 grados en Oviedo o 34 en Bilbao. En Castilla y León también, con 34 de máxima para Valladolid, o 35 en Zaragoza", cuenta Roberto Brasero en Más de uno.

En la zona centro, se vuelven a superar los 30 grados, mientras que en el sur ya se llegarán a valores propios del verano: 37 de máxima en Sevilla y Badajoz. Precisamente, es en Badajoz, junto a Bilbao, donde se encuentran los primeros avisos de la temporada, de nivel amarillo por calor.

Cambio "radical" de temperaturas solo en siete días

"Eso nos da idea de que empezamos un tiempo distinto. Más que de mayo, son valores propios de verano, así que ya hay que sacar a la calle la ropa de verano", afirma Brasero, que añade que el tiempo "tormentoso y frío lo dejamos atrás".

Para hacerse una idea del cambio brusco en los termómetros, este jueves habrá 20 grados en Cádiz o 12 en Burgos de mínimas, mismos valores que fueron la máxima solo hace siete días. "Es un cambio de tiempo radical y nos metemos de lleno en el verano", concluye Brasero.

2026, segundo año más tardío en avisos iniciales por calor

2026 es el segundo año más tardío en cuanto a avisos iniciales por calor en España durante esta década, pues ese hecho se produjo el 16 de mayo de 2021, el 17 de mayo de 2022, el 25 de abril de 2023, el 11 de abril de 2024 y el 28 de mayo de 2025.

Más atrás en el tiempo, los primeros avisos de temperaturas máximas se produjeron el 8 de junio de 2016, el 25 de mayo de 2017, el 17 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019 y el 22 de mayo de 2020.

Esta situación se produce después de que la España peninsular superara este miércoles los 35 grados por primera vez en lo que va de año, concretamente en los municipios jiennenses de Bailén (35,4) y Andújar (35,1), y el aeropuerto de Sevilla (35,3).

El primer día con más de 35 grados en el conjunto de España fue el 19 de abril, cuando se rebasó ese valor en dos municipios grancanarios: La Aldea de San Nicolás (37,9) y Arucas (35,9).