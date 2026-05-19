Esta semana podría ser histórica en cuanto a las temperaturas en nuestro país. Después de varios días con los termómetros más bajos de lo habitual e incluso con fuertes lluvias en numerosas provincias de España, el panorama meteorológico experimentará un giro radical en las próximas horas.

Según afirma el meteorólogo Mario Picazo, a lo largo de estos días "las temperaturas van a ir subiendo hasta alcanzar valores auténticamente veraniegos en muchas zonas", un fenómeno que podría traer consigo un adelanto de las sensaciones que podríamos experimentar en el periodo estival de este año.

A partir de este martes, una masa de aire de origen norteafricano entrará en nuestro país, lo que provocará un aumento de las temperaturas en la mayoría de zonas de la Península, y un consecuente descenso en la probabilidad de las precipitaciones esta semana.

Picazo explica a través de un mapa las anomalías de temperatura que "en muchos casos estarán por encima de la media". Asegura que el viernes, algunas zonas de la meseta norte "van a registrar 13º C más de lo que deberían experimentar en pleno mayo".

Lo más radical llegaría a finales de esta semana, ya que se podrían alcanzar máximas de entre 35 y 40 grados en varias capitales, unas temperaturas propias de los días de verano. En el caso de Madrid, se espera que el viernes alcance una máxima cercana a los 35º, mientras que el sábado los termómetros podrían llegar a superar incluso los 40º en algunas zonas del valle del Guadalquivir como Sevilla.

En comparación con los meses de mayo de años anteriores, esta semana podría romper todos los récords de temperatura en España al experimentar este aumento tan brusco.