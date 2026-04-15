La AEMET alerta de que el fenómeno El Niño podría afectar a España este verano: así subirían las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de la probable formación del fenómeno climático El Niño a comienzos del verano de 2026. Según los modelos meteorológicos actuales, existe alrededor de un 61% de probabilidad de que El Niño se desarrolle al inicio del verano, en una fase aún incipiente.

Este fenómeno forma parte del ciclo climático conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) y se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, provocado por el debilitamiento de los vientos alisios.

La AEMET ha comunicado vía 'X' la posible llegada de El Niño, explicando cómo "provoca un calentamiento a escala global: al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior en un episodio de El Niño que sin él".

Sin embargo, los expertos subrayan que su relación con el clima en España no es directa. La AEMET recalca que, incluso si el fenómeno se desarrolla, "lo más probable es que tenga poca influencia" en el verano español, especialmente si se mantiene en una fase inicial.

Verano bajo vigilancia, pero con incertidumbre

Aunque algunos pronósticos apuntan a que el verano podría ser más cálido de lo habitual, los meteorólogos piden prudencia. "Es pronto para saber si será más cálido de lo normal", señalan desde la AEMET, destacando que otros factores atmosféricos regionales tienen un peso mayor en el clima de la península ibérica.

Además, recuerdan que los veranos más calurosos registrados en España, como los de 2022 y 2025, no estuvieron asociados a episodios de El Niño, lo que refuerza la idea de que este fenómeno no determina por sí solo las temperaturas estivales.

La evolución de El Niño se seguirá de cerca en las próximas semanas, especialmente a partir de mayo, cuando los modelos climáticos ofrecen mayor fiabilidad. En caso de intensificarse, podría tener efectos más relevantes a escala global e incluso influir en el clima europeo en otoño.

Por ahora, el mensaje de los expertos es claro: hay señales de cambio en el Pacífico, pero todavía demasiada incertidumbre como para anticipar un verano extremo en España.