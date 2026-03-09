El pronóstico de Jorge Rey para el tiempo que hará en Semana Santa: "Será mala..."

Queda muy poco para la Semana Santa, fecha marcada en el calendario por muchos españoles que tienen vacaciones y que aprovechan esos días para desplazarse hasta sus lugares de origen u otras zonas donde pasar tiempo libre y de ocio.

Así, este año, a partir del viernes 27 de abril, miles de ciudadanos cogen vacaciones y van a sus destinos para pasar una semana que se extiende del lunes 30 hasta el domingo 5 de abril. Muchos otros tendrán sus vacaciones a partir del miércoles 1 de abril, puesto que los festivos nacionales son el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo).

Qué tiempo hará en Semana Santa, según las cabañuelas: el pronóstico de Jorge Rey

Ni la propia AEMET ha emitido su pronóstico para la Semana Santa, ya que se prevé mucha inestabilidad para dichas fechas. No obstante, el método de las cabañuelas ha permitido a Jorge Rey un pronóstico sobre el clima en la última semana de marzo.

Se trata de un método sin base científica que sirve como tradición para vaticinar las condiciones meteorológicas de una época al observar los primeros días del año, en el mes de enero. Se analiza temperatura, viento, nubes, lluvia y otros comportamientos del tiempo para realizar un pronóstico a largo plazo.

Por tanto, Jorge Rey se basa en este método para afirmar que llegará una borrasca que dejará "vía libre al aire frío polar", lo que provocará una "mala Semana Santa" en el ámbito meteorológico, especialmente "en el centro y en el norte peninsular".

Las lluvias estarán presentes en casi todo el país en una fecha tan señalada como la Semana Santa, mientras que podría haber "nevadas" en determinadas zonas. Ya en abril, pronostica que habrá precipitaciones en la zona oeste de la Península, y que la estabilidad podrá asomarse a nuestros cielos a partir de la semana del 13 de abril.