Vuelve la lluvia: qué comunidades están en alerta y pronóstico de la Aemet para el fin de semana

Cuando parecía que el buen tiempo se iba a mantener tras una larga temporada de lluvias, vuelven las precipitaciones a la península. La Aemet ha advertido de que, en los próximos días, se va a producir un cambio en las condiciones atmosféricas marcado por la borrasca Regina.

De esta forma, volverá la inestabilidad meteorológica al país, con precipitaciones generalizadas, tormentas y descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

¿Qué zonas estarán más afectadas?

Según los últimos informes de la Agencia Estatal de Meteorología, el sur y el este de la Península Ibérica serán las zonas más afectadas. En la Comunidad Valenciana y Cataluña se han producido avisos por tormentas y lluvias, mientras que en Andalucía, además de las lluvias, se experimentará un importante temporal marítimo. Especialmente en la costa de Almería se espera aviso amarillo, con olas de 2 a 3 metros de altura y vientos de entre 50 y 60 km/h.

En un comunicado de Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, advierte que en el sur y el este peninsular "las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales". Por otro lado, en el resto del territorio se experimentarán lluvias dispersas y nubosidad variable, con la inestabilidad meteorológica como principal protagonista.

El sábado podría convertirse en la jornada con peor tiempo, con chubascos fuertes en el litoral mediterráneo y el sur de Andalucía, además de precipitaciones en varios puntos de la península y Baleares.

Descenso de las temperaturas

La Aemet también ha informado de que se producirá un descenso importante de las temperaturas, especialmente en zonas interiores. Las valores térmicos diurnos tenderán a bajar de forma notable, especialmente a partir del viernes, mientras que las nocturnas apenas variarán.

Esta combinación de aire frío y humedad favorecerá la persistencia de un tiempo variable y desapacible en amplias áreas de la geografía española.