Primavera explosiva: El impacto de las lluvias recientes en los pacientes alérgicos y asmáticos

Las recientes lluvias que han barrido el país han transformado el panorama de la salud respiratoria para los próximos meses. Aunque estas precipitaciones han terminado con la preocupación inmediata por la sequía, han preparado el terreno para una naturaleza "más salvaje" que afectará directamente a millones de personas.

El efecto de las borrascas en la polinización

Según explica el Dr. Juan José Zapata, la gran cantidad de agua acumulada permite que las plantas tengan recursos suficientes para colonizar con mayor fuerza. Si las temperaturas se mantienen moderadas, esto podría provocar que la primavera se adelante, especialmente para las gramíneas, y que el periodo de polinización dure mucho más de lo habitual.

El experto señala que ya se han observado picos bruscos de polen en especies como los cipreses, la artemisa y las ortigas coincidiendo con los días de sol y el resurgimiento de las temperaturas. No obstante, la llegada de nuevas borrascas podría actuar como un freno temporal a este proceso.

Un escenario complicado para el paciente asmático

La situación es especialmente delicada para quienes padecen asma. El Dr. Zapata advierte que muchos pacientes vienen de encadenar procesos virales que han dejado su mucosa afectada. Esta vulnerabilidad previa, sumada a la aparición del polen, puede generar un impacto mucho mayor en su salud.

Además, cuando se producen picos extraordinarios de polen de olivo o gramíneas, los síntomas no se limitan a los ojos o la nariz; existe una gran propensión a desarrollar síntomas bronquiales, lo que podría derivar en un aumento de las crisis asmáticas en las próximas semanas.

Recomendaciones clave y "captadores" de polen inesperados

Para combatir esta temporada, el primer paso fundamental es obtener un buen diagnóstico para saber exactamente a qué se enfrenta el paciente. Entre las medidas prácticas recomendadas por el doctor destacan: