El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz pide que se conozca "toda la verdad": "No se puede ocultar lo que ha pasado"

Esta semana se ha constituido la Asociación de Víctimas de Adamuz. Su presidente, Mario Samper, ha pasado por La Brújula, donde ha expresado su "indignación" tras la últimos acontecimientos conocidos, que Adif retiró material de las vías contra el criterio de la Ciaf. Samper viajaba ese día en el Alvia, el tren que quedó en peor estado tras el choque.

Así las cosas, han decidido constituir esta asociación con el objetivo de personarse como acusación popular en el proceso judicial. Samper ha denunciado que ni el Gobierno ni el ministerio de Transportes se han puesto en contacto con ellos: "Lo que sabemos es a través de los medios de comunicación, no sabemos nada por su parte".

Su "desconfianza" hacia el ministerio de Transportes

El presidente de la asociación ha calificado de "sospechosa, sorprendente e inaudita" la retirada de materiales de las vías, que considera que son "valiosos" para la investigación y ha asegurado que están "más indignados que antes, nos parece increíble". Por eso, ha cargado contra el ministerio de Transportes, hacia el que ha mostrado su "desconfianza".

Preguntado por la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral celebrado en Huelva, Samper ha señalado que no le hacía "mucha falta" en ese acto, pero sí "le necesitaba para otras cosas", como las explicaciones que ha dado en el Congreso y a ellos no. Por eso, si pudiera hablar con el Gobierno o con Transportes les diría dos cosas, que la investigación sea "imparcial y exhaustiva" y que se conozca todo porque "no se puede ocultar lo que ha pasado".

Más de una hora hasta que llegó la ayuda para el Alvia

Samper, a día de hoy, todavía no se ha recuperado de las heridas. Sufrió una fractura de esternón, de la que todavía no se ha recuperado, pero ha lamentado que "el otro dolor, es peor", en referencia a las víctimas y lo que pasó. Ha confirmado que todavía hay personas ingresadas y que algunas no son capaces de montarse en un coche. "El impacto psicológico ha sido terrible", ha comentado.

Como él era uno de los viajeros menos graves pudo ayudar a otros heridos y, además, fue uno de los que acudió a pie hasta el Iryo al ver que la ayuda no llegaba. "Fui con otro pasajero 45 minutos después y hasta 20 minutos después de avisar no llegó la ayuda", ha explicado.

Por eso, van a denunciar que los protocolos no han funcionado, porque esa tardanza en la ayuda puede haber provocado "que haya más víctimas. Estamos hablando de más de una hora que pasaron personas atrapadas entre hierros sin recibir ayuda", ha sentenciado.