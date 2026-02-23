Rafa Latorre entrevista a Alberto Núñez Feijóo en La Brújula

Alberto Núñez Feijóo será protagonista este lunes en La Brújula, donde responderá a las preguntas de Rafa Latorre sobre todos los temas de actualidad de la política española.

El líder del PP llega en un día en el que la agenda la ha marcado el nuevo marco de negociación abierto con Vox para la investidura de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón, donde ambos ganaron claridad en las últimas elecciones autonómicas pero necesitarán el apoyo de la formación de Abascal.

Así, según se ha conocido este mismo lunes, será la propia dirección nacional del PP quien tome las riendas de esas negociaciones con el objetivo de desbloquearlas y evitar así una repetición electoral.

También habrá tiempo para analizar con Feijóo los resultados de unas elecciones autonómicas que han servido al PP para ampliar la ventaja sobre el PSOE, pero en las que el crecimiento de Vox ha evitado que los populares logren la mayoría absoluta en ambas regiones.

En los próximos meses, además, se celebrarán otras dos elecciones autonómicas a las que el PP llega como gran favorito: Castilla y León el próximo 15 de marzo, y Andalucía sin fecha fijada aún.

Las denuncias al exDAO y el señalamiento a Marlaska

Otro de los principales temas sobre los que ha girado la agenda política española en los últimos días han sido las acusaciones contra el exDAO de la Policía Nacional de presunta agresión sexual que ha terminado con la dimisión de José Ángel González en el cargo.

Estos hechos han desatado numerosas críticas al Gobierno, especialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la cúpula policial.

