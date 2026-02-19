Estefanía Molina y la fractura generacional en España: "El sistema nos niega aquello que ya no nos puede ofrecer"

La clase media "negada" y el ascensor averiado

Para Molina, el núcleo del debate no es solo generacional, sino socioeconómico. La autora denuncia que ciertos sectores intentan negar la existencia histórica de la clase media en España para evitar admitir que el sistema actual es incapaz de replicar los éxitos del pasado.

El sistema nos niega aquello que ya no nos puede ofrecer

Molina señala que el ascensor social está averiado. Mientras que la generación del baby boom pudo consolidar un proyecto de vida gracias a un ciclo económico favorable, los jóvenes actuales se enfrentan a un horizonte donde ni siquiera el salario mínimo, que se está convirtiendo en el sueldo más frecuente, garantiza una estabilidad real.

El riesgo autoritario: Jóvenes fuera del sistema

La autora advierte que la frustración de las nuevas generaciones está rompiendo la legitimidad del sistema nacido en 1978. Esta "generación antisistema" no nace de una ideología, sino del malestar de no poder cumplir sus aspiraciones dentro del orden establecido.

Desafección democrática: Un 26% de los varones jóvenes y un 20% de las chicas estarían abiertos a opciones autoritarias si estas les prometieran bienestar material.

El bipartidismo centrista, ideal de los boomers, está siendo cuestionado por fuerzas que vienen de los extremos. Desarraigo fiscal: Existe una creciente desafección hacia el pago de impuestos, algo inédito en generaciones anteriores.

El "Pacto Generacional" traicionado

El libro destaca que el actual Estado del bienestar se mantiene de forma "privatizada" gracias a las familias. Son los padres quienes, con sus ahorros, sufragan las entradas de pisos, facturas y alquileres de sus hijos.

Molina advierte que este parche es insostenible y genera una profunda desigualdad, ya que solo los hijos de "boomers ricos" podrán mantener su estatus, mientras que los demás quedan desamparados por un sistema "gripado".

Inmigración y parches del sistema

Uno de los puntos analizados es el uso de la inmigración para sostener la economía. Molina sostiene que se utiliza como un "parche" para cubrir la falta de natalidad y la desidia gubernamental ante el drama de la antigua clase media. Critica que, en lugar de mejorar salarios, se atraiga mano de obra para sectores precarios que acabará sufriendo los mismos problemas de vivienda y falta de futuro que la población autóctona.

El vacío de la izquierda y el giro de VOX

Finalmente, la politóloga analiza el tablero político. Considera que la izquierda actual ha caído en un "ideal asistencial" (escudos sociales, subsidios) pero ha abandonado el espíritu aspiracional que permitía a la gente humilde progresar.

Este vacío de "ilusión de progreso" está siendo ocupado por discursos como el de VOX, que adopta tintes más obreristas para seducir a los nuevos indignados que se sienten fuera del sistema.