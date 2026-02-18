Crisis en las infraestructuras: España descuida sus arterias vitales

Carreteras: Un déficit acumulado de 10.000 millones

Jacobo Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de la Carretera, alerta de que la falta de inversión no es un problema reciente, sino que se arrastra desde hace décadas.

Déficit financiero: De los 166.000 kilómetros de vías interurbanas, se estima un déficit de mantenimiento de casi 10.000 millones de euros.

Inversión insuficiente: Mientras que los estándares internacionales recomiendan dedicar el 2% del valor patrimonial (unos 5.200 millones anuales), en España solo se invierten unos 3.200 millones.

Deterioro exponencial: El mantenimiento preventivo es clave; un euro no invertido hoy se convierte en una reparación de dos euros en dos años, y de 16 euros en ocho años debido a daños estructurales.

Riesgo real: La situación en vías como la A-4 a su paso por La Carolina es crítica, con baches y socavones que provocan constantes averías y accidentes.

Presas y Embalses: Seguridad al límite por falta de personal

La gestión del agua no solo sufre por la sequía, sino por la alarmante precariedad en la vigilancia de las presas. Miguel Rellán, delegado de CSIF, denuncia una "invisibilización" del personal que gestiona estas infraestructuras críticas.

Recorte de plantillas: Desde 2015, el número de trabajadores en presas ha caído de 960 a solo 620 en 2025.

Vigilancia mínima: Existen presas de "tipo A" (máximo riesgo en caso de rotura) que operan con solo uno o dos trabajadores, lo que impide una vigilancia continua o una respuesta rápida ante emergencias.

El caso de la presa de Morata: Durante emergencias climáticas recientes, se confirmó que esta presa contaba apenas con dos operarios, una situación que persiste a finales de 2025.

Ingeniería Civil: Sistemas obsoletos y fuga de talento

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Cívil (AICCPIC), refuerza la denuncia sobre la obsolescencia de los sistemas de seguridad y la falta de perfiles técnicos en la toma de decisiones.

Tecnología de hace 40 años: El 75% de las presas estatales (unas 250) carecen de sistemas de auscultación en condiciones, utilizando equipos de hace décadas que ya no funcionan correctamente.

Fuga de ingenieros: La enorme responsabilidad civil y penal, sumada a la falta de incentivos, provoca que los ingenieros abandonen puestos clave. En el Ebro, por ejemplo, hay jefes de explotación que supervisan 16 presas cada uno.

Ferrocarriles y "parches": Contreras señala que en el ámbito ferroviario y de carreteras se abusa de soluciones temporales (señales de limitación de velocidad o carriles cortados) en lugar de abordar renovaciones estructurales necesarias.

El diagnóstico de los expertos es unánime: España construye bien pero mantiene mal. Sin un organismo independiente que inspeccione la seguridad y una inversión sostenida que escape al rédito político inmediato, el patrimonio de las infraestructuras españolas seguirá degradándose a un ritmo peligroso.