Khadija Amin, periodista afgana refugiada en España: "El burka es como una prisión que no puedes ni respirar y no puedes ver el mundo"

El 15 de agosto de 2021, la vida de Khadija Amin cambió para siempre. A las nueve de la mañana de aquel día, presentó su último telediario en la televisión nacional de Afganistán. Poco después, los talibanes tomaban el poder y le prohibían incluso entrar en la redacción para terminar su trabajo. Hoy, refugiada en España, Amin utiliza su voz para que el mundo no olvide la situación de las mujeres y niñas bajo el régimen integrista.

Una huida en segundos

Amin recuerda que, antes de la toma de Kabul, muchos consideraban "imposible" el regreso de los talibanes al poder. Sin embargo, tras recibir amenazas por denunciar la realidad del país ante medios internacionales, tuvo que tomar una decisión de vida o muerte en cuestión de segundos el 22 de agosto de 2021. "Cogí la bandera de mi país y salí huyendo", relata la periodista, subrayando que fue obligada a abandonar su profesión, su familia y su vida.

El drama de una madre separada

Uno de los puntos más dolorosos de su testimonio es la situación de sus tres hijos, a quienes no ha podido ver desde su salida. Aunque en 2024 logró visitarlos en Alemania, el padre de los menores se los llevó de vuelta a Afganistán poco después. Actualmente, Khadija busca ayuda legal para localizarlos, ya que ha recibido noticias de que podrían haber salido nuevamente de territorio afgano.

Contra el burka y la opresión

Para Amin, el burka no es una cuestión de religión, sino de coacción. Relata que ella misma fue obligada por su marido a vestirlo durante seis años.

Define la prenda como una herramienta que anula la identidad: "No sabes si debajo es un hombre o una mujer"

Se muestra partidaria de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos europeos, argumentando que quien desee llevarlo debería hacerlo en sus países de origen.

Denuncia que los talibanes han impuesto restricciones cada vez más severas, llevando a muchas mujeres al suicidio o a matrimonios infantiles forzosos.

Activismo y esperanza

A través de su asociación, Esperanza de Libertad, Amin trabaja para que el "apartheid de género" sea reconocido como un crimen de lesa humanidad. La organización ayuda a mujeres dentro de Afganistán a recibir educación online y comercializa productos elaborados por ellas en España para que tengan recursos para sobrevivir.

Además, ha convocado una manifestación frente al Parlamento Europeo en Bruselas para el próximo 26 de marzo de 2026. El objetivo es dar visibilidad a la causa afgana mediante el uso simbólico del burka durante la protesta. El próximo 5 de marzo, la periodista presentará su libro titulado 'Sin velo', donde profundiza en su historia de resistencia.