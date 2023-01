Garamendi explica la ausencia de CEOE en la reunión del salario mínimo: "Solo querían la foto y estamos para otras cosas"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pasa por La Brújula y explica su postura respecto a la subida del salario mínimo tras ausentarse de la reunión en la que se ha decidido: "El salario mínimo la competencia la tiene el Gobierno, simplemente nos tiene que consultar. Nosotros hicimos un planteamiento bastante serio de subida del 4% teniendo presente dos puntos. El qué pasa con el campo, agricultura y ganadería que están machacados y lo que llamamos el 'yo te invito a cenar pero pagas tú la cena'. Estamos hablando de contratos de muy bajo valor añadido, estas empresas suben los salarios porque los políticos lo dicen y todo el mundo piensa en Madrid, Valencia, Barcelona, pero no en los pueblos"

"El presidente está ocultando que los que sufren esta subida son las pequeñas empresas, los autónomos. Y hay mucha gente que no es consciente que es empresaria como el servicio al hogar, o cuidados en casa", añade y explica otros de los motivos por los que cree que no es una medida efectiva: "Los que conocen las relaciones laborales saben que cada día hay más afectos a un salario privado regulado. Se saltan las bases mínimas que se firman en convenios y esto genera una inflación de segunda ronda".

Garamendi da los motivos por los que la patronal no ha acudido a la reunión: "Hicimos la propuesta, no se nos ha contestado. Ayer por la tarde no teníamos ninguna posibilidad de conocer de qué se estaba hablando. Querían una foto y nosotros estamos para otra cosa. No me sorprende porque últimamente del presidente no me sorprenden muchas cosas".

Se muestra muy crítico con las palabras desde el Gobierno de coalición en contra de las empresas y de los empresarios españoles: "Me parece muy peligroso que en un país que hay paz social se lancen mensajes de este tipo y además no es cierto. Las empresas están haciendo un gran trabajo de crear empleo, generar riqueza, hablar bien de España.

"Ojalá hubiera muchos Juanes Roig en cada una de las provincias de España. Es impresionante la labor social que ha hecho, en el deporte, a nivel cultural, la universidad. Si ves eso dices me encantaría que en todas las provincias de España haya un Roig", comenta.

Además ve necesario rebajar el tono político: "No tiene sentido la escalada verbal de estos momentos que no solo no benefician a la empresa sino que tampoco benefician al país".