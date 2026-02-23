Feijóo se pregunta si Sánchez "es reo" de lo que sabe Marlaska y por eso no le cesa: "El sanchismo es peligrosísimo para las mujeres"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez a cuenta de la querella por agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. En una entrevista con Rafa Latorre, Feijóo ha cuestionado directamente la continuidad del ministro del Interior y ha ido más allá al apuntar al propio presidente del Gobierno.

"Y ¿si el señor Sánchez no puede cesar al señor Marlaska porque es reo de la propia información que tiene el señor Marlaska? Tampoco lo sé", ha afirmado el líder popular, tras insistir en que el titular de Interior debe asumir responsabilidades políticas y destacando todas las veces que ha estado inmerso en una crisis sin que su cargo se haya visto afectado.

"El sanchismo es peligrosísimo para las mujeres honradamente", ha rematado el líder del PP.

"Por acción o por omisión, es el responsable político"

Durante la entrevista, Feijóo ha sostenido que el ministro del Interior debe explicar qué sabía y cuándo lo sabía en relación con la denuncia presentada contra quien fuera su número dos en la Policía.

"El señor Marlaska y el número uno de la Policía española nos tendrá que contar muchas cosas y si no las cuentan, las descubriremos en el futuro próximo", ha advertido.

El presidente del PP ha recordado que el DAO acompañó a Marlaska desde su llegada al Ministerio y que incluso se impulsó una modificación normativa para que pudiera continuar en el cargo tras alcanzar la edad de jubilación. Según ha señalado, la presunta agresión se habría producido meses antes de la dimisión y la querella se presentó semanas antes de que trascendiera públicamente.

"Por acción o por omisión, por culpa o por negligencia, el señor Marlaska es el responsable político de que el número uno de la Policía española esté acusado de violación", ha afirmado.

Segunda posible denuncia contra el exDAO

El caso podría ampliarse. Según han confirmado a Onda Cero fuentes jurídicas, una segunda persona ha contactado con el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la primera denunciante, con la intención de denunciar también al exDAO por un supuesto caso de acoso.

La polémica ha llegado también a la calle. Más de medio centenar de personas, convocadas por el sindicato Jupol, se han concentrado frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión de Marlaska y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

Feijóo ha defendido que la "inmensa mayoría" de los agentes están "avergonzados" por lo ocurrido y ha insistido en que el ministro no puede seguir en el Consejo de Ministros.

Críticas al balance de Marlaska

Ha mencionado episodios como la gestión de la valla de Melilla, la situación del narcotráfico en el sur o la destitución del coronel Pérez de los Cobos, además de la polémica por la compra de munición a Israel.

"Es incompatible con un juez y ministro del Interior", ha concluido Feijóo, que ha dejado en el aire si el presidente mantiene a Marlaska por razones políticas o por la información que este pueda manejar.