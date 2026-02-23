Javier Gil analiza la vulnerabilidad del régimen de los ayatolás "Irán ve el despliegue de Trump como un farol"

Presión militar y líneas rojas

Según Gil Guerrero, el despliegue aeronaval de Estados Unidos tiene como objetivo que Irán capitule y acepte las líneas rojas marcadas por la administración Trump, especialmente en lo relativo al enriquecimiento de uranio y la exportación de sus reservas actuales. No obstante, el experto señala una desconexión en las percepciones de ambos bandos:

Irán parece que ve ese despliegue aeronaval de Trump como un farol y que no está dispuesto a arriesgarse a una operación militar que lleve a una escalada sin control

Un programa nuclear bajo mínimos

El programa nuclear iraní sufrió un duro golpe en julio de 2025 tras bombardeos que dejaron más de 1.100 muertos. Aunque no hay una imagen clara debido a la falta de acceso de los inspectores, se estima que el daño es muy importante:

Los ataques han mermado significativamente la capacidad de Irán para enriquecer uranio.

Existe una gran incertidumbre sobre el paradero de los 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% que posee el país.

Por ello, la propuesta iraní de una moratoria en el enriquecimiento no se percibe como una concesión real, sino como una consecuencia de la pérdida técnica de su capacidad tras los bombardeos.

La mayor vulnerabilidad interna en décadas

Más allá del conflicto externo, el régimen se enfrenta a una crisis de legitimidad interna. Tras la represión de las protestas de principios de enero, ha surgido un nuevo ciclo de manifestaciones en universidades y ceremonias funerarias.

Gil Guerreroafirma que la República Islámica se encuentra en su momento de mayor exposición desde 1980. El régimen carece de voluntad para realizar reformas políticas y de capacidad para mejorar la economía, lo que garantiza que las protestas renazcan periódicamente. Actualmente, la única prioridad de los ayatolás es la supervivencia pura.