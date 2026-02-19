El misterio de la sucesión en Corea del Norte: ¿Hacia la cuarta generación de la dinastía Kim?

La heredera en la sombra

Aunque el régimen mantiene cualquier detalle personal bajo estricto secreto de Estado, los servicios de inteligencia de Corea del Sur ya apuntan a Kim Ju-ae como la próxima líder del país. Según explica Ramón Pacheco Pardo, la existencia de la joven es una muestra del hermetismo extremo:

Descubrimiento accidental: El mundo supo de ella en 2013 gracias a Dennis Rodman, quien afirmó haber sostenido en brazos a una bebé llamada Kim Ju-ae.

Un sistema de culto y contradicciones

Ante la aparente contradicción de ocultar datos sobre un líder al que se le rinde culto, Ramón Pacheco Pardo aclara que este secretismo es una herramienta de control. El régimen busca crear un "halo de misterio" para elevar a la familia Kim por encima del bien y del mal, reforzando una imagen que los sitúa fuera de la normalidad de cualquier otro país.

Pacheco Pardo también destaca las diferencias entre los procesos sucesorios previos:

Kim Il-sung a Kim Jong-il: Fue un proceso claro que se extendió durante unos 20 años.

El papel de la mujer en un sistema militarizado

Una de las grandes incógnitas planteadas en la entrevista es si una mujer puede encabezar un sistema tan patriarcal y militarizado. Al respecto, Ramón Pacheco Pardo señala que, si bien no hay igualdad de facto en la sociedad norcoreana, el poder de Kim Jong-un se basa legalmente en su papel dentro del Partido Comunista, más que en el Ejército. Esto permitiría que una mujer desempeñe cualquier papel que se le otorgue dentro de la estructura del partido.

Próximas claves

La mirada está puesta en la mayor conferencia política del país a finales de mes. Aunque Pacheco Pardo advierte que no tiene por qué revelarse oficialmente a un sucesor debido a la corta edad de Ju-ae, sí podrían aparecer pistas de "facto" en la prensa oficial que la confirmen como la futura heredera de la dinastía.