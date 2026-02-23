Presupuestos, inmigración y campo: así es el documento marco para los pactos entre PP y Vox

Las negociaciones entre PP y Vox para desbloquear las investiduras de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón han dado este lunes un paso más al fijar los populares unas líneas básicas para regir estos pactos con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional en estos gobiernos regionales.

Este marco de negociación, según anuncian desde el PP, será "único, vinculante y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad".

El texto recoge diferentes medidas en ámbitos como vivienda, violencia machista, fiscalidad o educación, aunque destaca "el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos" a modo de "método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto".

Así, los populares hacen hincapié en que Vox deberá "respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas" y establece como líneas rojas el cumplimiento de la legalidad, el reparto competencial y el respeto a la separación de poderes.

Las políticas migratorias, clave

Las relaciones entre PP y Vox se enfriaron después de que la formación de Abascal dinamitara algunos de los gobiernos autonómicos de los que formaban parte por culpa de sus discrepancias sobre la acogida de menores inmigrantes no acompañados, por lo que en esta ocasión las políticas migratorias se antojan clave de cara a estos acuerdos.

El PP señala que "España ha perdido el control de su política migratoria" alcanzando "niveles intolerables" en materia de "inmigración irregular". Además, el documento critica las "regularizaciones masivas" del Gobierno y defienden que "quien venga a trabajar y respetar nuestras leyes debe ser bienvenido".

Destaca, eso sí, que "quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado".

La importancia del campo

También destaca del documento los postulados del PP sobre las políticas en el campo, con las que busca un acercamiento con Vox rechazando la "sobrerregulación" y las "políticas climáticas".

"Defendemos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores frente a la sobrerregulación y las políticas que encarecen sus costes y ponen en riesgo su viabilidad", explica un documento que aboga por la "simplificación administrativa" desde los gobiernos autonómicos.

El PP también se compromete a defender "un mix energético completo, que incluya la energía nuclear, y a no aceptar ni cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad de nuestras empresas y el bienestar de las familias".

Otras medidas

Pero este documento marco también recoge medidas importantes en otros ámbitos, como las políticas de vivienda. "Más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilizaciones del suelo público disponible" son algunas de las propuestas del PP para facilitar el acceso de los jóvenes a estas.

También apuestan por "reducir desde el ámbito autonómico la burocracia que asfixia a autónomos y pequeños empresarios" simplificando los trámites y comprometiéndose a "no levantar barreras regulatorias entre comunidades autónomas que fragmenten la unidad de mercado".

"La fiscalidad debe premiar el trabajo, recompensar el esfuerzo y facilitar el ahorro, no castigarlos (…) Los españoles pagan demasiado para lo que reciben", dice el PP sobre unos impuestos que se compromete a bajar a través del uso de "todas las competencias fiscales autonómicas".

Otro de los aspectos que destaca del documento es el uso de la expresión "violencia doméstica", comprando así parte del argumentario de Vox en el marco de una violencia machista de la que también habla el PP.