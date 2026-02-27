Rebeca Marín lanza 'Prohibido Morirse', el podcast que enfrenta a los famosos a sus últimos 30 minutos de vida

Un formato basado en la "catarsis" del fin del mundo

El nuevo proyecto de Rebeca Marín, titulado 'Prohibido morirse', propone un ejercicio de honestidad brutal para sus invitados. La premisa sitúa al entrevistado en un escenario ficticio: le quedan solo 30 minutos de vida antes de que el mundo explote. Según explicó la periodista en los micrófonos de Onda Cero, esta situación límite permite que la gente se relaje y entre en un estado de "catarsis", atreviéndose a confesar cosas que en una entrevista convencional quedarían ocultas.

Willy Bárcenas y la libertad de ser "el más odiado"

El primer episodio, estrenado recientemente, cuenta con la participación de Willy Bárcenas, vocalista de Taburete. Durante la charla, el cantante dejó un titular impactante sobre su percepción pública: "Yo públicamente nací odiado, lo cual me da una libertad absoluta". Además de repasar su trayectoria vital y su etapa de "supervivencia" en Chile, Bárcenas mostró su faceta más humana al admitir errores del pasado, reconociendo que no ha sido un buen novio en ocasiones por "despistes".

Próximos invitados: de Eva Soriano a Albert Rivera

Marín adelantó los nombres de quienes pasarán por el podcast en las próximas semanas. Entre ellos destaca la humorista Eva Soriano, quien presentará su particular "algoritmo" amoroso de los diez años por arriba y diez por abajo. También participará Albert Rivera, en una entrevista que la autora califica como "política y humana" tras su reciente cambio de trayectoria profesional. Otros nombres confirmados incluyen al presentador Roberto Leal, amigo personal de Marín desde su etapa como reporteros en España Directo, y la actriz Adriana Torrebejano.

La filosofía personal de Rebeca Marín

Al ser cuestionada sobre qué haría ella misma en sus últimos minutos, la periodista confesó ser una persona "disfrutona" que prefiere pedir perdón antes que permiso. Sus prioridades para el final del mundo son claras: estar con su familia, bailar, beber y besar. El podcast ya se encuentra disponible en la web y app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.