El fin de la era del 'Mencho': ¿Estrategia de seguridad o caos inminente en México?

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', durante un operativo del Ejército Mexicano en la sierra de Jalisco, marca un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su brutalidad y su capacidad para intimidar a las fuerzas del orden, ya no está al frente de la organización. Sin embargo, lejos de traer paz, su desaparición física plantea nuevas interrogantes sobre la estabilidad de la seguridad en México y la verdadera utilidad de descabezar a las grandes organizaciones criminales.

El "Consejo de Administración" y la sucesión violenta

La sucesión en el CJNG no parece ser un proceso improvisado. Según David Saucedo, experto en seguridad, el cártel ya operaba bajo una "dirigencia colegiada" o un "consejo de administración" compuesto por al menos cuatro líderes. Esta estructura se implementó debido a los problemas de salud crónicos del Mencho, quien padecía enfermedades renales y hepáticas que requerían diálisis, permitiéndole delegar el control operativo diario mucho antes de su muerte. A pesar de este orden interno, la organización ha respondido al operativo con tácticas de narcoterrorismo, bloqueos de autopistas y quema de vehículos, paralizando la economía en varias regiones del país.

La presión de Washington y la sombra de Donald Trump

El operativo que terminó con la vida del Mencho no ocurrió de forma aislada. Saucedo revela que la administración de Donald Trump ejerció una presión directa y constante sobre el gobierno mexicano. Se sugiere que la captura o abatimiento de líderes prioritarios, junto con el control de la extradición de otros capos, fue parte de una negociación para evitar medidas más drásticas, como el envío de marines a territorio mexicano. Aunque la inteligencia estadounidense había proporcionado la ubicación GPS del Mencho en al menos dos ocasiones previas, el entonces presidente López Obrador evitó actuar para no desatar una guerra abierta en ciudades como Guadalajara.

El mito de la fragmentación: ¿Menos líderes significa menos droga?

Uno de los puntos más críticos de la entrevista es la tesis de que fragmentar los cárteles reduce el tráfico de estupefacientes. Saucedo sostiene que, históricamente, la caída de grandes figuras como Pablo Escobar en Colombia o 'El Chapo' Guzmán en México no ha disminuido la producción de drogas. Al contrario, las guerras internas por el control de los mercados suelen incrementar el envío de cargamentos a Estados Unidos, ya que las células criminales necesitan financiar sus conflictos bélicos, la compra de armamento y el pago de sobornos.