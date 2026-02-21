'Pedro' se va y llega el tiempo "primaveral": estas son las zonas donde se superarán los 20 grados

Las nubes y lluvias se marchan y dan paso a un fin de semana "prácticamente primaveral", así se ha pronunciado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, (AEMET) Rubén del Campo. La borrasca Pedro, la novena desde que comenzó el año, deja la Península y llega el tan esperado y ansiado anticiclón.

Según la predicción de la Aemet para el fin de semana, las temperaturas van a ser entre cinco y 10 grados más elevadas de lo normal para esta época del año. En concreto, el ascenso se notará más el domingo y es posible que se mantenga el lunes y martes, ya que el miércoles llegará otro frente con lluvias y descenso térmico.

Este "tiempo primaveral" se viene notando desde el viernes, donde en la mayor parte del país se han superado los 18 grados. Esta situación va a mantenerse a lo largo del sábado y domingo, días marcados por el tiempo anticiclónico y estable, con temperaturas que seguirán subiendo, según del Campo.

Se superarán los 20 grados ampliamente

Así las cosas, el sábado toda la Península, además de Baleares y Canarias, estará bajo los efectos del anticiclón y las heladas de las pasadas jornadas quedarán restringidas a la madrugada de la zona norte del país. Las temperaturas superarán los 15 grados en todo el país y no lloverá en ningún sitio.

En Santa Cruz de Tenerife y Canarias superarán con creces los 25 grados, con termómetros que marcarán 27 y 26 grados respectivamente. Las capitales andaluzas también superarán los 20 grados con amplitud, destacando los 23 de Sevilla y los 22 de Huelva y Granada.

A Galicia también llegará el calor, con los termómetros de Ourense marcando 22 grados, mientras que en Murcia van a llegar a los 24 grados. En el centro peninsular -Toledo, Madrid- se esperan 20 grados.

El domingo este calor primaveral va a estar presente en más zonas, mientras que el lunes, en lugares como Albacete, Granada, Ourense, Oviedo, Sevilla, Teruel y Valencia, habrá 23 grados; en Badajoz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, San Sebastián, Santander y Toledo, 22, y en Santa Cruz de Tenerife y Murcia rozarán los 30, con 29 y 28 grados.

El miércoles se espera otro frente de lluvias

Aunque todavía hay incertidumbre con respecto a la evolución del pronóstico, los modelos de la Aemet indican que el miércoles llega otro frente de lluvias y bajada de temperaturas. El frente se irá desplazando de oeste a este por el interior peninsular. En cuanto a las temperaturas, aunque bajarán notablemente, todavía seguirán siendo elevadas para la época del año.