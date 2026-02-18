Roberto Brasero detalla las únicas zonas a las que les afectará la nueva borrasca Pedro

La nueva borrasca Pedro es la número 16 de la temporada. Brasero asegura que esta borrasca no nos va a afectar tanto como las anteriores.

Nombrada por Météo France

Según especifica la Aemet, la borrasca Pedro ha sido nombrada por Météo France porque afectará más a Francia. "En España, provocará viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves. Nieve a partir de 700 metros en el norte el jueves"

Las zonas a las que afectará la borrasca

Brasero explica que las zonas de España más afectadas por la borrasca Pedro será el norte peninsular, sobre todo en Galicia y el Cantábrico. Volverá a haber avisos de nivel naranja por viento y olas en estas zonas. En el resto de la mitad norte peninsular habrá tormentas más débiles y nevadas en las montañas.

Buen tiempo en el sur de España

En Andalucía no afectará la nueva borrasca y seguirán predominando el sol, como en Murcia, donde se volverán a superar los 25 grados.

Récord de lluvia acumulada en España

El tren de borrascas ha dejado varios récords en España. Por ejemplo, el de lluvia acumulada: la España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001, según ha confirmado el portavoz de la Aemet.