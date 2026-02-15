Los efectos de la borrasca Oriana: alerta por viento, árboles y vehículos caídos y carreteras cortadas

El temporal de viento provocado por la borrasca Oriana ha mantenido en alerta roja durante este fin de semana a varios puntos del país. Provincias como Castellón ya la han desactivado, aunque mantienen la amarilla; y comunidades como Andalucía ha llegado a registrar hasta 13.468 incidencias relacionadas con el temporal.

Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha dado por finalizada la alerta roja por vientos huracanados que estaba vigente en Castellón y ha establecido el nivel amarillo en gran parte de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se decreta la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

De este modo, el 112 actualiza las alertas meteorológicas e informa de la finalización de la alerta nivel rojo por vientos en la provincia de Castellón; de la alerta por vientos nivel naranja en las provincias de Valencia y Alicante y de la alerta nivel naranja por fenómenos costeros en el litoral de Castellón.

Castilla y León

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha advertido de que la situación por las crecidas de los ríos en la provincia es "muy complicada", mientras el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, ha indicado que en su municipio está "con el agua al cuello" y se prepara un segundo dique.

Íscar ha visitado este domingo el municipio junto al alcalde y al jefe del Parque de Bomberos de la Diputación en Arroyo, Félix del Amo, para evaluar los daños provocados por el aumento del nivel del río en días anteriores y supervisar las medidas de emergencia implementadas para proteger a los vecinos afectados.

En este sentido, Íscar ha señalado que se enfrentan "unos días muy complicados" ante los que la Diputación han puesto todos los medios disponibles para solventar la situación, en coordinación con el 1-1-2 y junto al operativo del Cecopi.

Aragón

Los efectos de la borrasca Oriana remiten en Aragón tras las complicaciones generadas por las nevadas y rachas de viento muy fuerte de este sábado, que dejaron un reguero de carreteras cortadas, árboles y vallas derribados, suministros eléctricos interrumpidos y obligaron cerrar las estaciones de esquí y a suspender numerosos eventos deportivos y lúdicos por seguridad. Ahora lo que preocupa es el deshielo, el alcance de la crecida de los ríos y el viento, que seguirá soplando en la ribera del Ebro, Gúdar y el Maestrazgo.

En Cerler Cogulla (Huesca) este sábado se llegaron a registrar rachas de viento de 149 kilómetros por hora, mientras que en Mosqueruela (Teruel) alcanzó los 123 kilómetros por hora. Las mayores precipitaciones se localizaron en Canfranc (Huesca) con 27 litros y Aragués del Puerto (Huesca), con 21,6 litros por metro cuadrado. Las averías eléctricas de media tensión afectaron este sábado a vecinos de Novallas y Tarazona, Cariñena, Botorrita, Jaulín, Mozota, Muel y La Muela, localidades todas ellas en la provincia de Zaragoza.

Andalucía alcanza las 13.468 incidencias

Andalucía ha elevado el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 13.368, lo que supone un incremento de 124 respecto a la madrugada de este sábado. Además, la comunidad cuenta con un total de 131 carreteras afectadas, 26 menos respecto a la noche de ayer, de las cuales 72 permanecen cortadas al tráfico.

Durante la madrugada, tan solo se han coordinado dos avisos por efecto del viento en la provincia de Málaga, debido a la caída de una rama "de gran tamaño" en la acera del Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso frente a los Baños del Carmen y al derribo de un árbol en Nerja en la calle Filipinas.

Al hilo, los servicios de emergencia han rescatado finalmente a un hombre de 53 años de edad, hallado al mediodía del sábado en una zona "de difícil acceso" en la Estación de Gaucín, al puente de los Alemanes, con barro hasta la cintura. Los sanitarios han evacuado de madrugada al afectado al hospital de la Serranía de Ronda. En Málaga, se produjo la caída de una rama de árbol que, en un principio, parecía que había causado heridas el sábado a las 14,30 horas a un bebé de ocho meses, aunque finalmente, no resultó herido por ello.