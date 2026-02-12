Clases suspendidas y Rodalies con limitaciones: Cataluña afronta el episodio de vientos "más importante de los últimos 20 años"

Cataluña ha suspendido las clases en colegios, universidades e institutos, la actividad deportiva en el exterior y la actividad sanitaria no urgente por el episodio de vientos provocado por la borrasca Nils que se espera para esta jornada, que puede ser "el más importante de los últimos 15 o 20 años", tal y como ha indicado la consellera de Interior, Núria Parlon, después de la reunión del Comité Técnico del plan VENTCAT.

De hecho, el Govern ha enviado por primera vez un mensaje ES-Alert a los móviles de toda Cataluña alertando de este fenómeno. En concreto, el mensaje avisaba de que el riesgo puede ser máximo, de nivel 6 sobre 6, porque los vientos pueden superar los 108 kilómetros por hora. "Es un elemento que marca la diferencia", ha puntualizado la consellera, que también ha pedido evitar desplazamientos "innecesarios e imprescindibles" y que se priorice el teletrabajo.

Rodalies funcionará con limitaciones

Debido a esta situación excepcional, el servicio de Rodalies va a funcionar, pero con limitación de la velocidad y con especial atención en vías que puedan verse afectadas por caída de árboles o catenarias. Según la consellera, los trenes realizarán "marchas blancas" para comprobar el estado de las vías. Igualmente, habrá autobuses que realicen rutas complementarias. En cuanto al tráfico, los camiones y autocares tendrán que circular por el carril derecho y tendrán prohibido adelantar.

Además, el cuerpo de Bombers de la Generalitat ha reforzado su dispositivo en todas las regiones para atender a las incidencias que se produzcan. Por poner en contexto, hasta las 16:00 horas de la tarde de este miércoles, el 112 había recibido un total de 829 llamadas relacionadas con el viento, aunque sin incidencias remarcables.

Teatros y museos cerrados

Los museos de Barcelona también han anunciado el cierre, mientras que los teatros han suspendido sus funciones. Es el caso del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu Picasso de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació Miró y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).

En cuanto al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha suspendido las funciones 'María Magdañena' y 'La reina lloba', mientras que el Teatre Lliure ha suspendido también la función de 'El Barquer' y 'Una festa a Roma', que se estrenaba justamente hoy.

El viernes un descanso; el sábado, vuelve a haber un repunte

El episodio de vientos dará un respiro de cara al viernes, sin embargo, el sábado volverá a haber otro pico. Por eso, el Govern ha recomendado a los municipios que "valoren" las actividades en la calle o varíen sus programaciones y recorridos. El sábado es el día grande de los carnavales y muchas localidades organizan rúas en la calle.

Cabe recordar que en 2024 ya hubo un episodio similar de vientos fuertes en Cataluña por el que murieron dos personas en Terrassa (Barcelona) y una en Vandellòs (Tarragona). En esa ocasión los vientos llegaron a superar los 150 kilómetros por hora.

Cataluña no es la única comunidad afectada por la borrasca Nils. De hecho, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hasta 15 comunidades autónomas y Melilla estarán en aviso por lluvia, deshielos, olas y viento. Las más afectadas además de Cataluña son Cantabria, Galicia y País Vasco presentan avisos de nivel rojo por oleaje.