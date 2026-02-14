ALERTA ROJA

Renfe suspende por las rachas de viento los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

Emergencias envía un Es-Alert a toda la provincia de Castellón por el temporal de viento

Europa Press

Castellón |

estación de Castellón.
estación de Castellón. | EFE/Manuel Bruque

Renfe ha suspendido por el temporal de fuertes rachas de viento los trenes en el Corredor Mediterráneo así como también entre Valencia y Castellón.

En su mensaje publicado en sus redes sociales, Renfe explica que, debido a los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana por rachas de viento fuertes y huracanados, el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante la jornada de este sábado.

Asimismo, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer