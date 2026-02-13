El aviso por viento sube a rojo en Castellón por rachas huracanadas de más de 140 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por vientos en la provincia de Castellón por rachas de viento del noroeste huracanadas que podrán superar los 130-140 km/h durante la jornada de mañana sábado.

Las rachas de 140 km/h se prevén para el interior norte y sur de esta provincia, y los 130 kilómetros por hora para el litoral norte y sur, según la actualización de fenómenos adversos de Aemet.

En un mensaje en la red social X, la Aemet alerta de peligro extraordinario en esta provincia por posible caída de ramas, árboles o cornisas, y pide que se sigan las recomendaciones de Protección Civil.

El nivel naranja está activo por rachas de 100 km/h en el interior norte de Castellón desde las 17 horas de este viernes, y por fenómenos costeros durante el día de mañana, desde las 10 horas, en la provincia, por viento del noroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) con olas de 2 a 3 metros.

También se ha establecido el nivel naranja por vientos para el litoral norte e interior de Alicante y el interior sur de Valencia desde este mediodía por rachas de 90 km/h, así como para el litoral sur de Alicante y litoral norte de Valencia por rachas de 90 km/h para mañana.

Este sábado, además, el interior norte de Valencia tiene decretado el aviso naranja por rachas de 100 km/h.

En nivel amarillo por rachas de 80 km/h están las tres provincias durante la jornada de hoy y por fenómenos costeros en el litoral de Alicante y litoral de Valencia por viento de componente oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 3 metros.