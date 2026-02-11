Dos detenidos en una granja porcina de San Mateo por presuntos delitos contra los trabajadores

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en el marco de una operación desarrollada en una granja porcina de San Mateo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. La investigación se inició tras una denuncia presentada el 16 de enero en la que se alertaba de supuestas condiciones laborales abusivas.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinaroz asumió el caso y el pasado 4 de febrero llevó a cabo una inspección junto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Castellón, patrullas de San Mateo, SEPRONA y la Inspección de Trabajo. En la explotación fueron localizados nueve trabajadores y el encargado.

Las comprobaciones revelaron que al menos siete empleados carecían de contrato laboral, por lo que fue detenido el encargado. Posteriormente, en una segunda fase de la operación, también fue arrestado el propietario de la granja como presunto responsable de los hechos.