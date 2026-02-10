Barrachina defiende el consumo de productos valencianos y españoles en la inauguración del Centro Naturem de Burriana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha defendido este jueves la compra de productos de la Comunitat Valenciana y del resto de España por su calidad y por el papel que desempeñan en el cuidado del territorio.

Barrachina ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del Centro de Interpretación Citrícola Naturem, impulsado por la Cooperativa Sant Josep de Burriana. El conseller ha subrayado que el cooperativismo agrario “demuestra su fuerza como motor social y cultural con proyectos que dan futuro al territorio” y ha resaltado su papel en la actividad económica, el arraigo poblacional y la identidad del medio rural.

En este sentido, Barrachina ha animado a la ciudadanía a revisar la etiqueta de origen de los productos que consume y a apostar por alimentos cultivados o elaborados en la Comunitat Valenciana, ya que esto contribuye al medio ambiente, al paisaje agrario y a la economía local. Según el conseller, los cultivos valencianos actúan como sumideros de CO₂ y facilitan la infiltración y absorción del agua de lluvia, ayudando a mantener el equilibrio del suelo y a prevenir inundaciones.

El conseller también ha destacado el papel de cultivos tradicionales, como el almendro, el olivo o la trufa negra, junto con la ganadería extensiva, en la protección del paisaje rural y la prevención de incendios forestales.

En cuanto al cooperativismo, Barrachina ha recordado que la Generalitat destina 3,4 millones de euros anuales para la modernización y competitividad de las cooperativas agroalimentarias, de las cuales existen 333 registradas en la Comunitat Valenciana. Estas entidades agrupan a 178.796 socios, generan 16.706 empleos y facturan cerca de 2.400 millones de euros anuales, consolidando su peso en el tejido productivo autonómico.

El Centro de Interpretación Citrícola Naturem se ubica en una alquería tradicional restaurada, propiedad de la cooperativa, y forma parte de la marca “Naturem”, lanzada en 2024 con motivo del 120 aniversario de la entidad. El espacio ofrece visitas guiadas y aspira a integrarse en rutas turísticas para poner en valor la economía, la arquitectura y el paisaje vinculados a la naranja valenciana. La actuación ha contado con una inversión pública de 100.000 euros.