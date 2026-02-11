El programa UNED Sénior crece y se consolida en Castellón

La UNED Sénior vive un momento de gran impulso en la provincia de Castellón, donde la elevada demanda ha provocado que muchas de sus aulas ya cuenten con aforo completo e incluso listas de espera en varios municipios.

Este programa, orientado a fomentar el envejecimiento activo, la formación continua y la participación social de las personas mayores, se desarrolla actualmente en Nules, Burriana, Almassora, Benicàssim, Castellón de la Plana y Benicarló, consolidándose como un referente educativo y social para la tercera edad en el territorio.

Durante 2026, la UNED de Castelló en Vila-real ha puesto en marcha nuevas aulas de UNED Sénior en Burriana, Benicarló y Castellón de la Plana, reforzando la apuesta por acercar la universidad a las personas mayores y responder a una demanda creciente.

La excelente acogida del programa se refleja en que la mayoría de los municipios ha alcanzado el aforo máximo y, en algunos casos, ha sido necesario crear listas de espera, lo que indica el interés y la satisfacción que generan estas actividades formativas y culturales.

Desde la dirección de la UNED destacan que este crecimiento supone un compromiso de futuro: la intención es ampliar la oferta, mejorar los recursos y extender el servicio para llegar al mayor número posible de personas mayores en la provincia, garantizando formación accesible, de calidad y adaptada a sus intereses.

Con este impulso, la UNED Sénior se consolida como una herramienta clave para promover un envejecimiento activo, saludable y participativo, demostrando que nunca es tarde para aprender, compartir y seguir formando parte de la sociedad.