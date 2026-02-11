UNIVERSIDAD

El programa UNED Sénior crece y se consolida en Castellón

Nuevas aulas en Burriana, Benicarló y Castellón de la Plana responden a la alta demanda y fomentan el envejecimiento activo

Onda Cero Castellón

Castellón |

UNED Sénior
UNED Sénior | UNED

La UNED Sénior vive un momento de gran impulso en la provincia de Castellón, donde la elevada demanda ha provocado que muchas de sus aulas ya cuenten con aforo completo e incluso listas de espera en varios municipios.

Este programa, orientado a fomentar el envejecimiento activo, la formación continua y la participación social de las personas mayores, se desarrolla actualmente en Nules, Burriana, Almassora, Benicàssim, Castellón de la Plana y Benicarló, consolidándose como un referente educativo y social para la tercera edad en el territorio.

Durante 2026, la UNED de Castelló en Vila-real ha puesto en marcha nuevas aulas de UNED Sénior en Burriana, Benicarló y Castellón de la Plana, reforzando la apuesta por acercar la universidad a las personas mayores y responder a una demanda creciente.

La excelente acogida del programa se refleja en que la mayoría de los municipios ha alcanzado el aforo máximo y, en algunos casos, ha sido necesario crear listas de espera, lo que indica el interés y la satisfacción que generan estas actividades formativas y culturales.

Desde la dirección de la UNED destacan que este crecimiento supone un compromiso de futuro: la intención es ampliar la oferta, mejorar los recursos y extender el servicio para llegar al mayor número posible de personas mayores en la provincia, garantizando formación accesible, de calidad y adaptada a sus intereses.

Con este impulso, la UNED Sénior se consolida como una herramienta clave para promover un envejecimiento activo, saludable y participativo, demostrando que nunca es tarde para aprender, compartir y seguir formando parte de la sociedad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer