Raquel París sustituirá a Justo Vellón en la dirección general del Aeropuerto de Castellón

Raquel París será la nueva directora general de Aerocas, en sustitución de Justo Vellón, que deja el cargo tras dos años al frente de la entidad. El relevo será efectivo la próxima semana, una vez sea aprobado por el consejo de administración.

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus ha agradecido y valorado el trabajo desarrollado por Vellón, ya que durante su mandato el aeropuerto ha registrado un importante avance de actividad, ha alcanzado cifras récord y ha cumplido el objetivo de poner en marcha el Plan Estratégico y definir la hoja de ruta que guiará a Aerocas en los próximos años. Vellón continuará vinculado a la entidad como miembro del consejo de administración.

Este cambio en la dirección general abre una nueva etapa de expansión para el aeropuerto, que en 2025 ha programado el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia y se marca ahora como prioridad reforzar las conexiones con el sector turístico. Durante la etapa de Justo Vellón, el aeropuerto ha batido su récord anual de pasajeros, superando los 318.000, y de operaciones, con más de 12.000 movimientos, además de avanzar en la actividad industrial y en el ámbito aeroespacial con la puesta en marcha de la incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea, ESA BIC Valencia Region, sentando así las bases para los planes de crecimiento previstos en el nuevo Plan Estratégico.

Raquel París, natural de Peñíscola, tiene 34 años, es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración, con mención en Políticas Públicas, y cuenta con una trayectoria profesional tanto en el sector público como en el privado, en varios casos vinculada al ámbito turístico. Martínez Mus ha subrayado su acreditada capacidad de gestión en la administración pública, destacando que durante ocho años fue concejala del Ayuntamiento de Peñíscola y que, en el mandato 2019-2023, ejerció como primera teniente de alcalde, portavoz municipal y responsable de las áreas de Turismo, Playas, Comercio y Modernización, experiencia que avala su nombramiento al frente de Aerocas.