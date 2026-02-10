Juan Magán, Mago de Oz y DePol encabezan los conciertos de la Magdalena 2026

A menos de un mes del inicio de las fiestas fundacionales, el Ayuntamiento de Castellón ha dado a conocer el cartel oficial de conciertos de la Magdalena 2026, una programación que reúne a artistas de primer nivel, nombres consolidados del panorama nacional y nuevas propuestas musicales.

Todos los conciertos se celebrarán en el Recinto de Ferias y Mercados (REFEYME) y arrancarán el sábado 7 de marzo con el Magdalena Remember Fest, que se desarrollará de 17:00 a 02:00 horas. El festival contará con actuaciones en directo de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat. Piropo y GEM, además de una amplia nómina de DJs nacionales y locales como Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico o Abel K Kaña B2B Josvi.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado el trabajo de la Junta de Fiestas para ofrecer “una programación amplia y variada que se adapte a todos los gustos musicales”, subrayando además que este es el primer año en el que se aplica un nuevo modelo de contratación, abierto por primera vez a la participación de cualquier promotor musical, tal y como recogía la licitación.

Cuatro grandes conciertos

La programación continuará el miércoles 11 de marzo, a las 23:00 horas, con la Noche Flamenca, protagonizada por La Húngara, una de las artistas más reconocidas del género.

El jueves 12 llegará el turno del rock con Mago de Oz, banda referente del folk-metal en español y autora de algunos de los himnos más conocidos del rock nacional.

El viernes 13 será el día del concierto estrella con Juan Magán, uno de los artistas españoles más internacionales y principal impulsor del electro-latino, con millones de oyentes en todo el mundo.

La programación se cerrará el sábado 14 de marzo con DePol, uno de los nombres emergentes más destacados del nuevo pop español.

Como apoyo al talento local, Valiente Bosque actuará como artista invitado el viernes 13 y Carlos Álvarez lo hará el sábado 14.