ROBOS TRENES

Detienen a tres trabajadores por robar 30 toneladas de material ferroviario en Castellón

Gracias a esas ventas habrían obtenido beneficios superiores a 15.000 euros

EFE

Castellón |

Detienen a tres trabajadores por robar 30 toneladas de material ferroviario en Castellón
Detienen a tres trabajadores por robar 30 toneladas de material ferroviario en Castellón | GC

La Guardia Civil ha detenido a tres trabajadores subcontratados de mantenimiento ferroviario por su presunta implicación en el robo y posterior venta de más de 30 toneladas de material en el tramo de vías entre Torreblanca y Vinaròs, en la provincia de Castellón.

Gracias a esas ventas habrían obtenido beneficios superiores a 15.000 euros, informa este lunes la Guardia Civil, que añade que la actuación se enmarca en la Operación FERRATUM, desarrollada por el Equipo ROCA de Vinaròs.

La investigación se inició tras la denuncia de un robo con fuerza en la estación de Vinaròs y se prolongó durante más de cuatro meses, periodo en el que se identificó a los sospechosos que, aprovechando su acceso y medios de trabajo, sustraían cableado de cobre, tramos de vía, tornillería y otros elementos de las infraestructuras ferroviarias, vendiéndolos posteriormente en centros de tratamiento de residuos de la provincia.

El grupo estaba compuesto por cuatro personas de entre 40 y 62 años y la operación forma parte del Plan Nacional contra el Robo de Cobre y otros Materiales Conductores. Las diligencias han sido remitidas a los Decanatos de los Juzgados de Vinaròs.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer