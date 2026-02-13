La provincia suspende actos al aire libre ante la alerta naranja por vientos el sábado

El Ayuntamiento de Castelló ha suspendido todas las actividades al aire libre del sábado, incluidos los actos del Carnaval en el Grao, así que el Gran Desfile se traslada al domingo 15 de febrero a las 11:30 horas. También se aplaza el concierto solidario a favor de AFANIAS en la Plaza Mayor, que se reubicará en otra fecha. Ya hoy quedan cerrados los parques de El Pinar y Meridiano.El consistorio castellonense convocaba ayer el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la activación, mañana sábado, de la alerta nivel naranja por viento, con rachas de más de 100 kilómetros por hora.

El Almassora también el sábado se cierran los parques e instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y se anula el riego de arbolado en la vía pública. Se refuerza el dispositivo de vigilancia de la Policía Local.

Nules ha cerrado hoy ya instalaciones deportivas y municipales y suspende el uso en la vía pública de mobiliario y sombrillas, refuerza los voluntarios de protección civil y prepara el edifico multifuncional por si fuera necesario reubicar alguna familia.

En Les Useres, se ha aplazado la maratón del sábado que pasa al domingo.

Emergencias recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse, asegurar objetos en balcones y terrazas, extremar la precaución al volante y no realizar ningún tipo de fuego en exteriores.