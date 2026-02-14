Emergencias envía un Es-Alert a toda la provincia de Castellón por el temporal de viento

l Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado a los móviles de toda la población de la provincia de Castellón un mensaje Es-Alert por el fuerte viento, que se encuentra en alerta nivel rojo en esta provincia.

En concreto, se han remitido dos mensajes redactados en castellano y valenciano. En Castellón, en el mensaje enviado a la ciudadanía pide evitar desplazamientos y llamadas innecesarias.

"A los efectos de minimizar las consecuencias del fuerte episodio de vientos sobre la población, se recuerda la necesidad de evitar desplazamientos en la provincia de Castellón", reza el mensaje remitido por Emergencias.

Cabe destacar que el Centro de Coordinación de Emergencias envió ayer dos mensajes a los móviles de la población de toda la Comunitat Valenciana.

Desde Emergencias, a través de redes sociales, recomendaron también extremar las precauciones, estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de las alertas, informarse por los canales oficiales y, en caso de emergencia, llamar al 112.

Emergencias actualizó ayer el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se decretó alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso especial de ayer advirtió de que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral.

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo ha comenzado en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas empezaron ayer viernes a las 12 horas y se mantienen durante este sábado.