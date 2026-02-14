ALERTA ROJA

La DGT limita a 80 km/h la velocidad máxima de circulación por el temporal de viento en Castellón

Las autoridades instan a realizar solo los desplazamientos esenciales

Europa Press

Castellón |

Archivo - Imagen de archivo de una de las cámaras de tráfico en la AP-4. - DGT - Archivo
Archivo - Imagen de archivo de una de las cámaras de tráfico en la AP-4. - DGT - Archivo | Europa Press

La Dirección General de Tráfico informa de una serie de restricciones a la circulación en la provincia de Castellón a causa del fuerte temporal de viento, entre ellas la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h.

Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido realizar adelantamientos y deben mantenerse en el carril derecho, informa la entidad en sus redes sociales.

Las autoridades instan a realizar solo los desplazamientos esenciales como medida de precaución ante la climatología adversa.

El Centro de Coordinación de Emergencias remitió ayer dos mensajes a los móviles de la población de toda la Comunitat Valenciana. En el caso de Castellón, el Es-alert recuerda el nivel rojo de alerta y pide evitar desplazamientos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer