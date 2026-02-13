¿Cuándo deja de llover? Ya hay fecha para el fin de las lluvias en España

Es la pregunta que más se ha repetido en este inicio de 2026: ¿va a dejar de llover? Y parece que, esta vez sí, la respuesta es afirmativa. Tras el paso de multitud de borrascas (las últimas, Leonardo, Marta, Nils y la que está por llegar, Oriana) la estabilidad regresará a España, aunque todavía habrá que esperar un poco para poder dar por terminadas las precipitaciones.

En concreto, será el sábado por la tarde cuando el tiempo comience a estabilizarse y las lluvias desaparezcan de forma progresiva. Se esperan cielos despejados, un aumento de las temperaturas y, poco a poco, una disminución de las rachas de viento, que serán la característica más persistente de la borrasca Oriana.

Antes de que llegue ese ansiado final de las precipitaciones, aún habrá que sortear los coletazos de esta última borrasca, que pondrá este viernes en aviso a toda España por lluvia, viento, oleaje y nieve. Será una jornada en la que once comunidades autónomas estarán en nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla.

AEMET prevé que mañana continúe un tiempo marcado por la circulación atlántica, ya que la borrasca Oriana avanzará hacia el Mediterráneo y, además, entrará en el país una masa de aire polar húmeda. De esta forma, el paso de los frentes asociados a "Oriana" dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares.

En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma generalizada, con mínimas que se registrarán al final del día en la mayor parte del territorio. AEMET destaca que las máximas en el valle del Ebro y en la fachada oriental peninsular podrán bajar de manera localmente notable. Asimismo, se producirán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, y moderadas en el Pirineo.

El domingo, estabilidad clara

El domingo será el día en que los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones se conviertan en la tónica habitual en casi todo el territorio nacional, salvo en algunos puntos del Cantábrico.

Además, la llegada de una masa de aire más templado favorecerá un ambiente suave e incluso con temperaturas propias de la primavera, especialmente el lunes, cuando se podrían alcanzar los 20 grados en zonas del norte y del valle del Ebro.