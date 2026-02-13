precipitaciones

¿Cuándo deja de llover? Ya hay fecha para el fin de las lluvias en España

Tras varias semanas encadenando borrascas cargadas de lluvias y avisos meteorológicos, el temporal llega a su fin para dar paso a un periodo de estabilidad y cielos despejados.

El aviso de la AEMET sobre lo que viene con la nueva borrasca Oriana: España se prepara para más lluvia y nieve en estas zonas

Javier Matiacci

Madrid |

Vías de acceso a la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo inundadas dejándola incomunicada.
inundaciones alrededor de los municipios de San Martín del Tesorillo y Secadero en San Roque, sur de España | Europa Press

Es la pregunta que más se ha repetido en este inicio de 2026: ¿va a dejar de llover? Y parece que, esta vez sí, la respuesta es afirmativa. Tras el paso de multitud de borrascas (las últimas, Leonardo, Marta, Nils y la que está por llegar, Oriana) la estabilidad regresará a España, aunque todavía habrá que esperar un poco para poder dar por terminadas las precipitaciones.

En concreto, será el sábado por la tarde cuando el tiempo comience a estabilizarse y las lluvias desaparezcan de forma progresiva. Se esperan cielos despejados, un aumento de las temperaturas y, poco a poco, una disminución de las rachas de viento, que serán la característica más persistente de la borrasca Oriana.

Antes de que llegue ese ansiado final de las precipitaciones, aún habrá que sortear los coletazos de esta última borrasca, que pondrá este viernes en aviso a toda España por lluvia, viento, oleaje y nieve. Será una jornada en la que once comunidades autónomas estarán en nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla.

AEMET prevé que mañana continúe un tiempo marcado por la circulación atlántica, ya que la borrasca Oriana avanzará hacia el Mediterráneo y, además, entrará en el país una masa de aire polar húmeda. De esta forma, el paso de los frentes asociados a "Oriana" dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares.

En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma generalizada, con mínimas que se registrarán al final del día en la mayor parte del territorio. AEMET destaca que las máximas en el valle del Ebro y en la fachada oriental peninsular podrán bajar de manera localmente notable. Asimismo, se producirán heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, y moderadas en el Pirineo.

El domingo, estabilidad clara

El domingo será el día en que los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones se conviertan en la tónica habitual en casi todo el territorio nacional, salvo en algunos puntos del Cantábrico.

Además, la llegada de una masa de aire más templado favorecerá un ambiente suave e incluso con temperaturas propias de la primavera, especialmente el lunes, cuando se podrían alcanzar los 20 grados en zonas del norte y del valle del Ebro.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer