La Aemet avisa de un nuevo cambio de tiempo: habrá lluvia de barro y calima en estas comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada esta semana de una gran lengua de polvo sahariano procedente del norte de África que cruzará la Península Ibérica dejando lluvias de barro en Madrid.

En concreto, la Aemet ha avisado que la intrusión de polvo sahariano llegará entre la noche de el lunes y este martes.

La lengua de polvo sahariano llegará hasta Suecia

La lengua de polvo sahariano sobrevolará los cielos de España, alcanzando Escandinavia y dejando lluvias de barro en la capital española. El polvo en suspensión alcanzará lugares en los que no es frecuente encontrarlo. A partir de este martes se extenderá por Francia, reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca hasta llegar a Suecia.

El polvo en suspensión avanzará tanto por la formación de una borrasca entre Marruecos, Mauritania y Argelia. En Madrid el polvo dejará un ambiente turbio y tal y como prevé la Aemet, puede haber lluvias con barro.

Llega la borrasca 'Regina'

Por otro lado, la borrasca 'Regina', la 17 de la temporada, dejará esta semana lluvias abundantes en Canarias, sur y este peninsulares, según ha avanzado Agencia Estatal de Meteorología.

"Nueva borrasca con gran impacto: Regina. Nombrada por nuestros colegas del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), provocará lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Península. También dará lugar a rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo", ha señalado.

Con esta, ya son 17 los sistemas nombrados esta temporada, por lo que se iguala el récord de nombramientos de la temporada 2023-2024. En esa ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril.

Lluvias abundantes en Canarias

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, subrayó que la borrasca 'Regina' se situará inicialmente entre Canarias y el sur de la península, desplazándose después por el norte de África hasta el Mediterráneo".

"Provocará lluvias abundantes en las islas Canarias, así como en el sur y este de la península. También dará lugar a vientos muy fuertes y temporal marítimo", añadió.

Las temperaturas subirán este lunes y el martes, pero a partir del jueves comenzarán a descender y ambiente en la recta final de la semana será más frío de lo normal en esta época del año.