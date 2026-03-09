Llega una nueva dana a España y Roberto Brasero avisa del temporal que viene: "Habrá lluvias abundantes y nevará con ganas"

España se prepara para otra dana que vuelve a condicionar el tiempo de "prácticamente toda España", según cuenta Roberto Brasero en Más de uno, donde señala que las tormentas y el granizo serán más probables en primer lugar en zonas de Cataluña y Baleares, con lluvias abundantes o persistentes en cualquier zona de la Península.

La dana también trae fuertes nevadas en determinadas zonas. "Ya está nevando y lo va a hacer con ganas en zonas de montaña", afirma Brasero, que añade que serán buenas nevadas para la Cordillera Cantábrica o los Pirineos, con una bajada progresiva de la cota de nieve a lo largo del día.

Además, las nevadas pueden afectar a capitales como Ávila y Segovia, a la sierra de Madrid a partir de 900 metros y posteriormente en las sierras del sureste, Granada, Jaén y Murcia. "Volvemos a ver nevar incluso más de lo que ha nevado en muchos días de invierno", sostiene Brasero.

Más frío de lo normal para la época: las zonas donde más bajan los termómetros

En cuanto a las temperaturas, este martes hará "más frío" que este lunes, con lugares como Ávila con -1 grados de mínima, mientras que otras capitales rozan los 0 grados o se instalan en ellos en mitad de semana. Estas son las capitales con más frío:

Albacete (1 de mínima y 7 de máxima).

Ávila (-1 y 4).

Burgos (4 y 11).

Cáceres (2 y 12).

Ciudad Real (3 y 10).

Córdoba (3 y 13).

Cuenca (0 y 9).

Granada (1 y 8).

Guadalajara (2 y 12).

Jaén (4 y 9).

León (2 y 13).

Lugo (3 y 13).

Ourense (4 y 15).

Palencia (3 y 12).

Pamplona (4 y 15).

Salamanca (1 y 10).

Segovia (0 y 6).

Teruel (4 y 12).

Toledo (3 y 11).

Valladolid (3 y 12).

Zamora (4 y 13).

Hasta cuándo dura la dana y se irá el frío y la lluvia de España

Brasero asegura que la dana se irá marchando a partir de este jueves, cuando se prevé una recta final de la semana "más tranquila y menos fría" que lo que espera para toda esta semana.

Por último, predominará el viento de componentes oeste y sur, en general flojo e intensificándose con intervalos moderados en el oeste de la meseta. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur y norte peninsular y rolando a componente norte con intervalos de fuerte en Galicia. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.