El Supremo celebrará la vista preliminar del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso mascarillas el 6 de febrero

El Tribunal Supremo celebrará el 6 de febrero la audiencia preliminar del juicio al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas. El tribunal ha mantenido un encuentro informal con las partes para tratar cuestiones organizativas de cara al juicio que arrancará en torno a primavera.

A partir de entonces el Tribunal Supremo tiene previsto comenzar el proceso por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El alto tribunal celebrará primero el 6 de febrero a las 10.00 horas una audiencia en la que escuchará las cuestiones preliminares planteadas por las defensas.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades.