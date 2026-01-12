Ábalos ya tiene nuevo abogado: ficha a Marino Turiel para su defensa tras la renuncia de su anterior equipo legal

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha contratado al abogado penalista Marino Turiel Gómez, del despacho Turiel Abogados, para que lleve su defensa en el marco del caso Koldo. Según señala en una publicación en X, el exministro ha encargado esta labor a Turiel, con quien trabaja desde hace varios años y que gestiona también otros asuntos de la causa, como su recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Un abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también es el más expuesto. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento porque hayan asumido mi representación", ha escrito.

El anuncio llega cinco días después de que su anterior equipo legal, Chabaneix Abogados, renunciara a continuar con su defensa por "discrepancias contractuales". Cuenta la agencia Europa Press que fuentes jurídicas señalaron entonces que dichas diferencias "imposibilitan la continuidad de la relación profesional". Aun así, Ábalos ha agradecido a este despacho "el gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo".

Otros cambios

Ábalos ya cambió de defensa el pasado mes de octubre, cuando contrató a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional (AN) que llevó casos como 'Faisán' o el 11-M. Anteriormente, el encargado de esta labor fue el letrado José Aníbal Álvarez, con quien rompió la relación contractual por "diferencias irreconducibles".

Fue en noviembre cuando el magistrado instructor, Leopoldo Puente, acordó enviar a Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por presuntos amaños en contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas.

El exministro presentó entonces un recurso contra la decisión del magistrado instructor de enviarle a prisión provisional y el Supremo ha convocado para el próximo 15 de enero una vista para analizarlo.