Qué han revelado los documentos desclasificados del 23F: el fracaso por "dejar al Borbón libre" o la operación que pudo dejar entre "80 y 110 muertos"

Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha hecho públicos más de 150 documentos que arrojan nueva luz sobre aquellas horas críticas. Las transcripciones de llamadas, informes de Interior, notas del CESID y dosieres diplomáticos dibujan un mosaico que va desde el desconcierto de los golpistas hasta las campañas para implicar al Rey, pasando por planes que pudieron provocar un centenar de muertos.

"Lo han dejado solo": la sensación de traición en el entorno de Tejero

Las conversaciones intervenidas a Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero, reflejan la percepción de abandono en el entorno del principal rostro visible del golpe. "Me lo han dejado 'tirao' como una colilla, me lo han 'dejao' solo, me lo han 'engañao'. (...) El tonto desgraciado, lo han 'dejao' solo, para no variar", lamentaba en varias llamadas.

En otras conversaciones insiste en que a su marido le han "engañado" y expresa su indignación por la falta de apoyos: "Ha sido de vergüenza. Esto es para prender fuego al Ejército entero". Incluso, tras lograr hablar con él, le recrimina: "Otra vez te han 'dejao' solo", aunque Tejero le responde que no, que cuenta con "menudos guardias civiles".

El fallo fue "dejar al Borbón libre"

También un manuscrito de autor desconocido sostiene que fue un error "dejar al Borbón (rey) libre y tratarlo como si fuera un caballero" y afirma que "el rey es -por tanto- un objetivo a batir y anular". El texto critica que no se hubiera neutralizado al monarca en el arranque de la asonada.

En el citado escrito exponen cómo pueden reaccionar ante los "fallos" que tienen que "corregir para "actuaciones sucesivas" y también apuntan unas "sugerencias para el futuro" y en entre ellas señala como el "primer fallo" haber dejado al "Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero".

Creen que ahora el Rey seguirá adelante con su "intento suicida" de tener un Gobierno con los socialistas. Por lo que afirman que no puede ser considerado "ni como un símbolo a respetar": "Es por tanto un objetivo a batir y anular".

Documento que muestra cómo los golpistas consideraron un error "dejar al Borbón libre" | ondacero.es

La conversación "muy tensa" y el papel de Zarzuela

Entre los documentos desclasificados figura el relato del CNI sobre lo ocurrido en la Zarzuela. Según ese informe, el Rey recibió una llamada de Alfonso Armada, gundo jefe de Estado Mayor del Ejército, minutos después del asalto del Congreso entre las 18.30 y las 19.00 horas, cuando el general pretendía acudir al Palacio. Juan Carlos I le ordenó que permaneciera en su puesto.

Más tarde, entre las 20.00 y las 21.00 horas, mantuvo con él una conversación "muy tensa". Tras ella, ordenó el envío de un télex a la Junta de Jefes del Estado Mayor y a las capitanías generales en el que confirmaba que se tomaran las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

El Secretario General de la Casa Real logró también hablar con Tejero y le instó a deponer su actitud. El teniente coronel respondió que solo obedecía órdenes de Milans del Bosch.

Extracto del documento desclasificado que revela la llamada de Armada al rey | ondacero.es

"Tirar a matar": las órdenes para tomar RTVE

Las cintas de la llamada "Unidad Militar Pardo" revelan las instrucciones dadas a los soldados que ocuparon los estudios de RTVE en Prado del Rey. "No hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", relata un militar a su interlocutor. En otro momento lo resume así: "Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho".

El regimiento tomó Radio Televisión Española hacia las ocho de la tarde y permaneció allí durante horas. A las tres y media de la madrugada hubo un "conato de salida" que finalmente no se produjo. "Debió recibir órdenes el coronel de no salir. Si llamó el Rey, aquí, creo. Aquí al cuartel", comenta el militar en la conversación.

Durante la ocupación, los periodistas no pudieron informar y en Radio Nacional solo sonaron marchas militares durante varios minutos.

El diálogo está incluido en un documento titulado "Conversaciones telefónicas de la unidad militar El Pardo", en el que se transcriben las llamadas recibidas en el cuartel el día 24. | Agencia EFE

Un asalto al Congreso con hasta 110 muertos

Entre los papeles desclasificados figura también una advertencia de la Brigada de Interior fechada el 18 de marzo de 1981. En ella se menciona la evaluación de un posible asalto por los GEOS al Congreso para liberar a los diputados retenidos.

"La operación se calculó que supondría entre 80 y 110 muertos", recoge el documento. Uno de los factores que frenó esa intervención fue que una persona —cuyo nombre aparece tachado— se encontraba en un despacho cercano a una de las vías de penetración previstas.

El informe añade que los autores de un libro sobre el 23-F barajaban la tesis de que el golpe se basaba en la llamada Operación Ariete, diseñada en tiempos de Carrero Blanco, que contemplaba un vacío de poder y desórdenes de masas, aunque esta segunda parte habría sido frenada en Barcelona tras anularse una convocatoria callejera.

Implicaciones en el CESID y apoyos internacionales

La documentación también apunta a la participación activa de seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID, que habrían conocido o apoyado los hechos y posteriormente intentado encubrir su intervención. Sobre el comandante José Luis Cortina, se señala que no está comprobado que supiera del golpe, aunque habría indicios.

En el plano internacional, los papeles revelan que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, llamó al Rey el 24 de febrero para expresar el apoyo de su país a la democracia española, corrigiendo así la posición inicial de su secretario de Estado, que había calificado el golpe como un "asunto interno". También Fidel Castro envió una carta en la que reconocía la "rápida y decidida participación" del monarca para frenar la asonada.

Los bulos contra Juan Carlos I

Tras el fracaso del golpe, el Ministerio del Interior recopiló panfletos y escritos que trataban de implicar al rey Juan Carlos I en la intentona. En ellos se sostenía que el monarca habría pactado en Baqueira con el general Alfonso Armada la caída de Adolfo Suárez, que tenía preparado un avión para huir del país o que había enviado a sus hijos al extranjero como señal de que conocía lo que iba a suceder.

Uno de esos textos aseguraba que el Rey decidió forzar la dimisión de Suárez al margen de la Constitución y que, ante su negativa, el teniente general Merry Gordon puso una pistola sobre la mesa diciendo: "Esta es una razón". Otros escritos hablaban de una "magistral operación" del monarca, asesorado por su cuñado Constantino de Grecia, para dejar en evidencia a los militares y presentarse como "el salvador de la Constitución y de la democracia".

Interior consideraba que estos rumores pretendían disminuir la responsabilidad penal de los procesados y crear un argumento contra la Corona. Reconocía, no obstante, que tuvieron eco en sectores de la derecha radical.