Por qué Carlos Alcaraz se toma jugo de pepinillos: sus beneficios y efectos para los calambres

El tenis es un deporte muy intenso y anímico. En ocasiones, obliga al deportista a afrontar en solitario varias horas de actividad física al más alto nivel y con un desgaste emocional importante, especialmente a la hora de lidiar con la presión de verse por detrás en el marcador.

Por ello, los deportistas deben estar preparados para los problemas físicos. Cada uno de ellos, tiene su particular 'remedio' que le ayuda en los duelos más difíciles. Los calambres son uno de esos problemas recurrentes a los que se tienen enfrentar los tenistas, como ha sucedido en la semifinal de Australia entre Alcaraz y Zverev.

Por qué el jugo de pepinillos ayuda a calmar los calambres

El tenista español utiliza el jugo de pepinillos como uno de esos 'remedios' para ayudar a superar esos calambres. Y es que hay evidencias de que este líquido, rico en vinagre, activa un reflejo neuronal que detiene la contracción muscular dolorosa de los calambres. De hecho, otros deportistas también lo utilizan, sobre todo en disciplinas de mucha duración.

En muchos casos, el jugo de pepinillos puede acabar con el calambre en cuestión de segundos, lo que lo convierte en una solución de emergencia eficaz en deportistas. Todo ello, gracias a su alto contenido en vinagre, el principal responsable de emitir una señal al sistema nervioso que relaja el músculo gracias a su sabor y los receptores en la boca.

El jugo contiene agua, vinagre, sodio y en ocasiones potasio. No obstante, los expertos subrayan que conviene distinguir entre la utilidad de la bebida para ayudar a eliminar los calambres y no para prevenirlos, así como tampoco es un reemplazo de hidratación adecuada.

La eficacia demostrada en los deportes de alto nivel ha propiciado que en el mundo del tenis sea bastante común, con Carlos Alcaraz como uno de los tenistas más reconocidos que bebe este jugo de pepinillos.

