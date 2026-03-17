DENUNCIA POR AGRESIÓN SEXUAL

El exDAO defiende su inocencia: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad"

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha dicho sentirse "tranquilo" y "bien" y ha negado ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada.

José Luis Santafé, nuevo DAO, reafirma su apoyo a las víctimas y avisa de que sospechar de toda la Policía es "tremendamente peligroso"

Una segunda mujer confirma que ha sido víctima del ex DAO de la Policía Nacional

Toño López-Carrasco | Agencias

Madrid |

El exDAO defiende su inocencia: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad"
El exDAO defiende su inocencia: "Me han destrozado la vida personal y profesional por maldad" | Europa Press

Durante la mañana de hoy martes 17 de marzo, José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, ha comparecido este martes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid tras ser denunciado por una subordinada. La mujer denunció el pasado 17 de febrero que González la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025.

Tanto la presunta víctima como el exDAO han declarado ante el juez, quien ha rechazado imponer al mando policial, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado su abogado.

Cabe recordar que el juez consideraba en un auto que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Conducta "obsesiva" y "agresiva

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.
El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. | Europa Press

La primera en declarar ha sido la inspectora que, según su letrado, ha prestado una declaración "dura y difícil" en la que ha reiterado la versión que expuso en la denuncia, y ha "acreditado todos los extremos" que se le han preguntado con "veracidad".

A la salida de su declaración judicial, el ex número dos de la Policía ha defendido su inocencia ante los numerosos medios apostados en las puertas del juzgado y ha atribuido la denuncia al "odio" de la denunciante por no haber conseguido "pretensiones profesionales y personales". "Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto", ha indicado.

El exDAO ha llegado junto a su abogado a las 10h, mientras que la denunciante y su abogado, Jorge Piedrafita, han acudido sobre las 9:40, aunque ella no ha entrado por la puerta principal para de esta forma mantener su anonimato.

La denunciante, agente de la Policía subordinada de González, mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el exDAO que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición, según la querella.

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