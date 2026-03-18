El cabreo de los viajeros en una nueva jornada de caos en los trenes de alta velocidad: "Llevamos una hora y cuarenta minutos parados"

Con motivo de los retrasos registrados este miércoles en la mayoría de trenes con origen y destino en Madrid debido a una incidencia técnica general, Carlos Alsina ha conectado en directo en Más de uno con uno de los pasajeros afectados: el periodista de ABC José F. Peláez, que viajaba en un AVE desde Valladolid hacia la capital.

Durante la conversación, Peláez ha relatado que el tren ha permanecido detenido durante una hora y cuarenta minutos a escasos 200 metros de la estación de Segovia. "Hace pocos minutos nos han dado permiso para acercarnos hasta la estación, pero no hay previsión de salida", ha explicado. Según la información facilitada a bordo, el problema se debía a una caída general del sistema que ha afectado a la circulación entre Chamartín y Atocha, dejando paralizados numerosos convoyes.

Pese a la situación, el ambiente entre los viajeros era de relativa calma, aunque con evidente preocupación. En el caso del periodista, el retraso le ha impedido llegar a tiempo a la sesión de control en el Congreso, a la que se dirigía. El tren tenía prevista su llegada a Madrid a las 8:30, pero la conexión con el programa se ha producido a las 9:40, cuando todavía no había retomado la marcha con normalidad.

Peláez ha subrayado el impacto de la incidencia en los pasajeros: "Hay 600 personas que se están jugando su puesto de trabajo, esto no es ninguna broma", ha lamentado.

Hay 600 personas que se están jugando su puesto de trabajo, esto no es ninguna broma

Adif comunica que la incidencia está resuelta

Por su parte, la información oficial de Adif apunta a que la incidencia ya ha sido solucionada, aunque persisten importantes retrasos acumulados en varios trenes como consecuencia de la incidencia, por lo que no se sabe aún cuándo se van a poder poner en movimiento todos los trenes y se esperan retrasos acumulados durante toda la jornada.