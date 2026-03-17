Yolanda Díaz defiende su presencia en la ceremonia de los Óscar tras el reproche del PP: "Más de 7000 euros de viaje"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido su viaje a Estados Unidos para asistir a la ceremonia de los Óscar, tras la polémica por el coste del desplazamiento y las críticas del Partido Popular. La ministra de Trabajo asegura que acudió para "defender la creación artística" y respaldar al cine español, mientras la oposición le reprocha haber ido a "desfilar por la alfombra roja" mientras nuchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas.

El enfrentamiento se ha producido en el Senado, donde la portavoz del PP, Alicia García, ha cargado con dureza contra Díaz. "Más de 7.000 euros de viaje, señora Díaz", ha afeado, criticando además que viajara "en business y con su equipo" y acusándola de alejarse de la realidad de los españoles que tienen problemas para "llenar la nevera".

También ha criticado su viaje a la ceremonia de los Oscar la senadora del PP Rosa María Gallego, al señalar que "mientras Sumar desaparecia en Castilla y León, usted en EEUU y en el lujo americano de la alfombra roja".

La vicepresidenta ha respondido reivindicando su presencia en la gala, donde estaba nominada la película 'Sirat', del cineasta Oliver Laxe. Según ha explicado, su asistencia se enmarca en la labor que desempeña "todos los días", que no es otra que "defender la creación artística". En este sentido, ha recordado que también acudió el consejero de Cultura de Galicia, José López Campos, que a su juicio hizo "muy bien" en apoyar al cine gallego y español en un escaparate internacional como los Óscar.

Díaz ha elevado el tono contra el PP, al que acusa de tener una visión de la cultura "secuestrada" por Vox y de promover la censura en distintos ámbitos. Además, ha vinculado a los populares con posiciones que, en su opinión, suponen un retroceso histórico, al situarse "del lado de Hernán Cortés" en el debate sobre el legado español en América.